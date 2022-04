Il Paradiso delle signore 6 chiude i battenti. Dal 25 al 29 aprile andranno in onda le attese ultime puntate di questa fortunatissima sesta stagione della soap opera che sta riscuotendo un grandissimo successo nel daytime della rete ammiraglia.

I colpi di scena non mancheranno e, come svelato dall'attore che veste i panni di Dante Romagnoli, succederà "l'Apocalisse" in questi episodi conclusivi della soap opera, che saluterà il pubblico per tutta la durata della stagione estiva.

Stop per Il Paradiso delle signore 6: dal 25 al 29 aprile le ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che dal 25 al 29 aprile saranno in onda le ultime puntate di questo fortunato capitolo della soap, che sono state girate nei mesi scorsi.

Da maggio in poi, invece, al posto della soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, ci sarà spazio per la messa in onda di una nuova serie. Trattasi di "Sei Sorelle", arriva dalla Spagna e promette di conquistare il pubblico che rimarrà presto "orfano" della soap italiana.

Ma cosa succederà in queste ultime puntate della sesta stagione? I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Stefania e Marco.

Stefania potrebbe essere in pericolo nelle ultime puntate

I due, infatti, si ritroveranno alle prese con questo forte sentimento che ormai li unisce e che li rende inseparabili. Al tempo stesso, però, il loro segreto rischia di essere seriamente scoperto da Gemma, la quale potrebbe scoprire la verità su quello che sta accadendo tra Marco e la sua sorellastra.

Ecco che, in questo finale della sesta stagione della soap opera, Stefania potrebbe ritrovarsi in serio pericolo, vittima della ripicca di Gemma.

Del resto, la figlia di Veronica ha già dimostrato in passato di essere una persona estremamente vendicativa e lo ha fatto prendendosi gioco di Gloria, con quella lettera minatoria che ha destabilizzato la serenità della donna.

La perfida Gemma, delusa dalla scoperta del legame tra Marco e Stefania, agirà anche contro la sua sorellastra mettendola in pericolo?

Anticipazioni ultime puntate Il Paradiso delle signore 6: 'Ci sarà l'Apocalisse'

In attesa di scoprire, a svelare delle anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, ci ha pensato anche l'attore di Dante Romagnoli.

In una recente intervista, infatti, ha ammesso che nel finale di questa seguitissima stagione succederà "l'Apocalisse", confermando di fatto che ci saranno dei colpi di scena inaspettati e al tempo stesso clamorosi.

Occhi puntati, quindi, anche sulle vicende sentimentali di Dante Romagnoli: l'attore Luca Bastianello ha svelato che l'amore gli cambierà radicalmente la vita.

Tra lui e Beatrice divamperà la passione? Lo scopriremo dal 25 al 29 aprile su Rai 1.

E così si chiude una stagione da incorniciare per questa soap che, mai come quest'anno, ha registrato dei risultati d'ascolto a dir poco eccezionali in daytime.

Lunga pausa estiva per Il Paradiso delle signore, poi la settima stagione su Rai 1

La media di spettatori, infatti, arriva a superare la soglia dei 2 milioni fissi al giorno, con picchi che hanno toccato anche i 2,5 milioni nel daytime di Rai 1.

Lo share, invece, viaggia tra il 19 e il 22% e potrebbe crescere ancora di più in vista delle ultime puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore.

Insomma un successo su tutti i fronti che ha spinto la Rai a credere ancora in questo progetto.

Ecco allora che la settima stagione è stata già messa in cantiere. La messa in onda, però, è prevista a partire dal prossimo settembre 2022, quando ricomincerà la stagione autunnale di Rai 1.

Per tutta l'estate, invece, i fan dovranno fare a meno degli appuntamenti inediti con Il Paradiso e, questa volta, non sarebbero previste neppure le repliche della soap che andrebbe in totale pausa per ben quattro mesi, in attesa della settima stagione che, sicuramente, non deluderà le aspettative dei tantissimi fan-spettatori.