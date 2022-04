Si avvicina il gran finale de Il Paradiso delle signore 6. Le anticipazioni delle ultime puntate dal 25 al 29 aprile, rivelano che non ci sarà nessun ricongiungimento tra Marta e Vittorio.

I fan della celebre coppia che ha tenuto banco per diverse stagioni nel cast della soap opera, avevano sperato fino alla fine in un ritorno di fiamma tra Vittorio Conti e la sua ex, ma così non sarà.

Situazione differente, invece, per Stefania: la giovane figlia di Gloria ed Ezio riuscirà finalmente ad essere felice e a trovare la serenità in amore.

Nessun ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda fino al 29 aprile 2022, rivelano che tra Marta e Vittorio non ci sarà nessun ritorno di fiamma.

In un primo momento si era parlato di un possibile ritorno in scena della donna durante gli ultimi episodi di questa sesta stagione, per aiutare suo marito a salvare il grande magazzino dalle mani del temutissimo Dante Romagnoli.

Un ritorno che, tuttavia, non avverrà: non è previsto il ritorno in scena di Marta Guarnieri, a conferma del fatto che la donna resterà in America e quindi porterà avanti la sua esperienza lavorativa lontana da Milano.

Nessun ritorno di fiamma, quindi, tra Marta e Vittorio: almeno in questa sesta stagione della soap opera, la coppia non si ricongiungerà, ma non si esclude che ciò possa accadere nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle signore, già messa in cantiere dalla Rai per la stagione tv 2022/2023.

Stefania e Marco: trionfa l'amore nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Situazione differente, invece, per la giovane e bella Stefania Colombo: le anticipazioni di queste ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che per la donna arriverà finalmente il momento di vivere serenamente la sua storia d'amore con Marco.

Dopo varie peripezie e dopo aver superato un bel po' di ostacoli, per Stefania e Marco ci sarà il trionfo dell'amore e i due si ritroveranno finalmente a vivere la loro storia d'amore senza troppi intoppi.

Adelaide prova a vendicarsi di Umberto nelle ultime puntate de Il Paradiso 6

Spazio anche alle vicende della contessa Adelaide e Umberto: nel corso degli episodi conclusivi di questa sesta stagione della soap opera di Rai 1, la contessa deciderà di attuare la sua vendetta nei confronti del commendatore Guarnieri.

Dopo che lui ha confessato di amare Flora Ravasi e quindi di voler troncare il rapporto con la contessa, ecco che quest'ultima sarà pronta a schierarsi sul piede di guerra e quindi a prendersi la sua rivincita sul commendatore.