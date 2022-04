Il Paradiso delle signore si avvia verso il gran finale della sesta stagione. Intanto, in casa Rai hanno già confermato la settima stagione de Il Paradiso delle Signore, che tornerà in onda a partire dal prossimo settembre in prima tv assoluta.

I colpi di scena non mancheranno e, uno di questi, potrebbe essere legato alla coppia Umberto-Flora: i due, infatti, potrebbero diventare genitori.

Riconfermato Il Paradiso delle signore 7 nel daytime Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la Rai ha chiesto la produzione di un nuovo ciclo di episodi che andranno a coprire l'intera stagione televisiva 2022/2023 della rete ammiraglia.

Di conseguenza, a partire dal prossimo settembre e fino ad aprile/maggio 2023, ci sarà spazio per le nuove vicende di Umberto Guarnieri, Flora Ravasi, Vittorio Conti e Salvatore Amato, i quali torneranno ad animare i pomeriggi dei telespettatori.

Al centro dell'attenzione potrebbero esserci in primis le vicende di Gloria: la donna, infatti, dopo aver scoperto le minacce di Gemma nei confronti di sua figlia Stefania, ha scelto di passare all'attacco e di prendersi le sue responsabilità.

Gloria rischia guai grossi ne Il Paradiso 7

Gloria deciderà di autodenunciarsi per aver praticato l'aborto diversi anni prima, quando in Italia esso era ancora illegale. Per questo motivo, quindi, nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle signore, la donna si ritroverà a rischiare seriamente dei grossi guai con la giustizia e non si esclude che possa finire anche dietro le sbarre per scontare la sua pena.

Al centro delle nuove trame di questa settima stagione, però, potrebbero esserci anche le vicende della coppia composta da Umberto e Flora Ravasi. Il commendatore, dopo aver capito di provare un forte sentimento nei confronti della stilista, ha scelto di chiudere definitivamente con la contessa Adelaide.

Flora potrebbe scoprire di aspettare un figlio da Umberto ne Il Paradiso delle signore 7

Inoltre, nel finale della sesta stagione, Umberto impedirà a Flora di lasciare Milano e trasferirsi in America, bloccando la sua partenza.

Insomma, Umberto ha intenzione di costruire qualcosa di bello con la figlia di Achille Ravasi e, a questo punto, non si esclude che ne Il Paradiso delle signore 7, Flora possa addirittura scoprire di essere in dolce attesa di un bebè.

Del resto, Umberto e Flora si sono ritrovati diverse volte in intimità insieme e proprio nella settima stagione, potrebbero ritrovarsi a diventare genitori. Anche se per il momento sono solo ipotesi non confermate dalle trame.