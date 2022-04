Il Paradiso delle signore 7 è ufficialmente confermato nella stagione tv 2022/2023 della rete ammiraglia Rai.

Le nuove puntate della settima serie saranno trasmesse in tv a partire dal prossimo settembre, in concomitanza con l'inizio della stagione televisiva autunnale della rete ammiraglia.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende della contessa Adelaide, la quale prenderà in mano le redini del negozio e attuerà la sua vendetta contro Umberto. A tal proposito, la contessa potrebbe servirsi dell'aiuto del nipote Tancredi, fratello di Marco.

Adelaide pronta a vendicarsi di Umberto ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che la contessa apprenderà la decisione di Umberto Guarnieri di mettere la parola fine alla loro relazione per intraprendere una relazione stabile con Flora Ravasi.

Intanto, Dante Romagnoli rinuncerà ufficialmente alle quote ottenute da Umberto per la gestione del Paradiso e, questa volta, finiranno proprio nelle mani della contessa.

Adelaide, quindi, diventerà anche lei una proprietaria del celebre grande magazzino e nel corso della settima stagione avrà voce in capitolo negli affari e nella gestione della boutique.

Tuttavia, lo scopo principale della contessa, sarà quello di attuare la sua vendetta nei confronti di Umberto e di fargliela pagare per il "colpo basso" che le ha inflitto, cedendo alla passione con Flora Ravasi.

Adelaide potrebbe far arrivare Tancredi, fratello di Marco

Cosa avrà intenzione di fare Adelaide in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore?

A questo punto non si esclude che la contessa possa servirsi dell'aiuto di suo nipote Tancredi, fratello di Marco, che si è ritrovato a gestire il grande impero lasciato dal loro papà, in seguito alla morte improvvisa.

Tancredi è sicuramente un uomo che ha grande fiuto per gli affari e che potrebbe avere tutte le carte in tavola per riuscire a collaborare con la contessa nella gestione del grande magazzino e, soprattutto, attuare quel piano vendicativo nei confronti del commendatore Guarnieri.

Marco potrebbe entrare in guerra col fratello ne Il Paradiso delle signore 7

Di conseguenza, Marco potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con suo fratello Tancredi nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7, ma il rapporto tra i due potrebbe incrinarsi.

Del resto, Umberto è sempre stato un prezioso alleato per Marco, tanto da dargli sempre dei consigli preziosi anche per quanto riguarda la love story con Stefania.

A questo punto, nella settima stagione, Marco potrebbe non approvare la linea dura di Tancredi e Adelaide contro Umberto Guarnieri e schierarsi apertamente contro di loro.

Insomma, nel nuovo capitolo della soap in onda da settembre, da un lato Marco si ritroverebbe a vivere la sua relazione spensierato con Stefania e dall'altro potrebbe ritrovarsi a fare i conti con questi problemi familiari, che potrebbero rendere tutto più complicato del previsto.

E, nel caso in cui la presenza di Tancredi dovesse concretizzarsi in questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, resta da capire anche chi ne vestirebbe i panni, dato che fino a questo momento, il fratello di Marco è stato solo nominato nelle puntate della soap, ma non ha mai avuto un volto.