Il cast de Il Paradiso delle Signore 7 potrebbe contare sul ritorno in scena di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti.

Dopo un lungo anno di assenza durante il quale l'attrice, che veste i panni di Marta, è stata reclamata a più riprese dal pubblico che segue la soap opera pomeridiana di Rai 1, non si esclude un suo possibile riapprodo nel cast della settima stagione.

I colpi di scena potrebbero non mancare, dato che Marta potrebbe dare una spiacevole notizia al suo, ormai, ex marito Vittorio.

Marta e Vittorio: la coppia si ritrova ne Il Paradiso 7?

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Marta e Vittorio è stata una di quelle che ha fatto sognare maggiormente i fan de Il Paradiso delle signore.

Dopo aver superato un bel po' di ostacoli, i due sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore, anche se non hanno mai potuto allargare la famiglia.

Quel bambino tanto desiderato dalla coppia non è mai arrivato e tale situazione li ha messi in crisi, al punto che Marta ha scelto di allontanarsi da Milano e trasferirsi in America.

Una partenza che, tuttavia, ha segnato la fine di questa relazione, dato che per tutta la durata della sesta stagione la figlia di Umberto Guarnieri non si è fatta viva a Milano e non ha avuto contatti telefonici con suo marito.

Marta Guarnieri potrebbe tornare e svelare di essere incinta

Insomma, il matrimonio tra Marta e Vittorio sembra essere giunto definitivamente al capolinea ma, in vista dell'inizio delle riprese de Il Paradiso delle signore 7, non è escluso a priori un colpo di scena di quelli "clamorosi".

Le riprese della settima stagione della soap opera cominceranno a fine maggio e nel cast figura ancora Alessandro Tersigni, nei panni del dottor Vittorio Conti.

Dopo essersi lasciato alle spalle la cotta per Tina Amato, ecco che Vittorio riprenderà in mano le redini della sua vita e non si esclude che possa trovarsi ad avere a che fare di nuovo con Marta.

Il ritorno della donna, infatti, sarebbe un colpaccio per la settima stagione della soap, ma potrebbe nascondere anche un bel po' di insidie e segreti.

Marta potrebbe aspettare un figlio da un altro uomo ne Il Paradiso delle signore 7

Non si esclude infatti che, dopo tutto questo periodo di assenza, Marta possa aver trovato in America un rimedio per la sua infertilità e che si sia innamorata di un altro uomo.

Insomma, il sospetto è che Marta Guarnieri possa rimettere piede nel cast de Il Paradiso delle signore 7, ma per svelare di essere in dolce attesa di un altro uomo.

In tal caso sarebbe una batosta a dir poco scioccante per Vittorio Conti, che solo in questo modo si ritroverebbe costretto a mettere definitivamente una pietra sopra al suo matrimonio con la figlia del commendatore Guarnieri.