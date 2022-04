Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', ormai giunta al suo settimo anno di programmazione dato che la prima puntata venne trasmessa l'8 dicembre 2015. I nuovi episodi si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 25 al 29 aprile 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ricatto di Gemma nei confronti di Stefania, sulla scelta di Flora di lasciare l'Italia, sulla dichiarazione d'amore di Umberto a quest'ultima, sulla decisione di Marcello di lasciare Ludovica e sull'incontro tra Beatrice e Dante.

Stefania allontana Marco

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore' ci segnalano che Gemma scoprirà che Stefania e Marco hanno una relazione e ricatterà la sorellastra, minacciandola di denunciare Gloria se lei non lascerà Sant'Erasmo. Avvilita e spaventata, Stefania deciderà di allontanarsi dal suo nuovo fidanzato per salvaguardare la libertà di Gloria. Più tardi, Stefania rivelerà ad Irene che Gemma la sta ricattando. Gloria lo verrà a sapere e deciderà di costituirsi per permettere alla figlia di essere felice. Armando e Agnese accudiranno amorevolmente la piccola Irene tanto da convincerla a volersi stabilire a Milano.

Adelaide medita vendetta

Flora si vanterà davanti ad Adelaide di aver trovato un nuovo lavoro negli Stati Uniti.

Dopo aver salutato i suoi colleghi del Paradiso, Flora si appresterà a mettersi in viaggio verso la sua nuova destinazione. Umberto lo verrà a sapere e correrà da lei per dichiararle tutto il suo amore e per convincerla a rimanere. Saputo ciò, Adelaide non potrà far altro che accettare i sentimenti di Guarnieri e meditare vendetta contro di lui.

Dopo aver scoperto che Marcello si è dimesso dal suo lavoro al Circolo, Ludovica chiederà spiegazioni al fidanzato che la lascerà in tronco. Torrebruna lo verrà a sapere e proporrà alla giovane un viaggio in Grecia per dimenticare il dolore per la fine della sua storia d'amore. Ludovica accetterà e partirà con Torrebruna senza sapere che Marcello sta correndo da lei per tentare di riconquistarla.

Beatrice verrà dimessa dall'ospedale, mentre Dante confiderà a Fiorenza di aver rinunciato ad acquisire il marchio del Paradiso per poi chiedere scusa a tutti i dipendenti del centro commerciale. Vittorio si renderà conto che la cognata soffre moltissimo la lontananza di Dante ed escogiterà un piano per farli incontrare. Irene farà a Salvatore ed Anna un bellissimo regalo di nozze annunciando di voler rimanere a Milano con loro. Nel corso dei festeggiamenti del matrimonio, Marco raggiungerà Stefania per dichiararsi nuovamente a lei, riuscendo a coronare il suo sogno d'amore.