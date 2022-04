Grande attesa per il finale de Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che continua ad appassionare gli spettatori.

Al centro delle trame delle ultime puntate di questa stagione ci saranno in primis le vicende di Beatrice Conti, la quale si ritroverà a doversi confrontare con delle verità a dir poco amare, che la metteranno in crisi.

Come se non bastasse, la donna si ritroverà anche vittima di un terribile incidente stradale, che potrebbe costarle la vita.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Beatrice vittima di un drammatico incidente

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Beatrice vorrà vederci chiaro sul conto di Dante Romagnoli, dato che alcuni atteggiamenti dell'uomo cominceranno a destare non pochi sospetti.

Per Beatrice, quindi, arriverà il momento di passare all'azione e di scoprire cosa sta nascondendo Dante.

Quello che verrà fuori sarà una vera doccia gelata per la donna: scoprirà, infatti, tutti gli intrighi che Dante sta portando avanti alle spalle di Vittorio, con lo scopo ben preciso di colpirlo e di mirare alla piena conquista del Paradiso.

Un grande choc per Beatrice, che in questo ultimo periodo aveva riposto grande fiducia in Dante, tanto da mettersi anche contro il cognato che, al contrario, non ha mai visto di buon occhio il perfido Romagnoli.

Beatrice Conti rischia di perdere la vita nel finale: sarà ritrovata priva di sensi

Il risultato finale di questa scoperta sarà a dir poco amaro: Beatrice, sconvolta e addolorata da quanto appreso, si metterà al volante della sua vettura e si ritroverà vittima di un drammatico incidente stradale.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che le condizioni di salute della cognata di Vittorio desteranno non poche preoccupazioni, dato che la donna verrà ritrovata priva di sensi.

Insomma una situazione decisamente spiazzante per tutta la famiglia Conti, che sarà in apprensione per Beatrice, tra le colonne portanti del grande magazzino.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, possa esserci un finale amaro per la donna.

Beatrice potrebbe morire nelle ultime puntate de Il Paradiso 6

Beatrice, infatti, potrebbe non farcela dopo questo drammatico e grave incidente, e non si esclude che possa perdere la vita.

La donna potrebbe morire dopo la corsa in ospedale per le diverse ferite riportate in seguito a questo spaventoso incidente.

Nel caso in cui Beatrice dovesse uscire di scena, c'è da scommettere che Dante si sentirà sicuramente in colpa, dato che sa benissimo di aver tramato non solo alle spalle di Vittorio, ma anche alle spalle di Beatrice, che al contrario si era fidata ciecamente di lui.