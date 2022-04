Continua su Rai 1 l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana ambientata nella Milano degli anni Sessanta nel grande magazzino di moda. La serie è arrivata quasi alla conclusione della sua sesta stagione e nelle ultime puntate tutti i nodi verranno al pettine.

Nel secondo episodio settimanale de Il paradiso delle signore, in onda martedì 19 aprile, Marco scriverà un biglietto a Stefania per avvicinarsi ulteriormente a lei, mentre Gemma si illuderà di poter tornare insieme al giornalista della rivista dell'atelier.

Nel contempo, Adelaide darà un ultimatum a Umberto, il quale deciderà si interrompere la sua "relazione" con Flora e dimostrare alla contessa il suo amore.

Intanto Ludovica sarà pronta ad accompagnare sua madre nella clinica americana per sostenerla nel delicato intervento a cui dovrà sottoporsi. Anche se Flavia preferirà andare da sola.

Infine, Vittorio pare pronto a cedere le sue quote del magazzino a Romagnoli pur di stare accanto alla cognata Beatrice.

Umberto lascia Flora, Ludovica vuole partire per l'America

Nella prima parte dell'episodio di martedì 19 aprile, Adelaide darà sostanzialmente un ultimatum al commendatore: scegliere tra lei e Flora. Guarnieri deciderà di dedicarsi pienamente alla contessa per dimostrarle il suo amore.

Nel frattempo, Ludovica verrà a conoscenza che Ferdinando pagherà le spese mediche necessarie per Flavia in una clinica americana all'avanguardia, così deciderà di partire insieme a sua madre per sostenerla in quell'operazione rischiosa a cui dovrà sottoporsi. Tuttavia, Brancia senior impedirà a sua figlia di accompagnarla negli Stati Uniti poiché metterebbe a rischio la "messa in scena" organizzata con Fiorenza.

Vittorio pensa di cedere le quote del Paradiso a Dante

Nella seconda parte dell'episodio che andrà in onda martedì 19 aprile, la vedova Beatrice Conti, a seguito dell'incidente stradale avuto alcuni giorni prima, si trova in ospedale priva di sensi e in coma.

Vittorio sarà preoccupato delle condizioni di salute della cognata e prenderà una decisione inaspettata: sarà pronto a cedere le proprie quote del marchio Paradiso a Romagnoli.

Marco manda un biglietto a Stefania

Marco intanto vuol fare un gesto per conquistare il cuore della sua amata e avrà un'idea brillante. In particolare scriverà un biglietto a Stefania chiedendole di incontrarsi nella piazza davanti al Paradiso: il giornalista del grande magazzino attenderà la figlia dei Colombo ogni sera alle ore 7 per poterle dimostrare l'amore che prova.

Nel frattempo Gemma si illuderà ancora di poter riconquistare il ragazzo.