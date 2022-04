La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore terminerà venerdì 29 aprile e i protagonisti de Il Paradiso delle signore sono in vacanza, visto che a maggio torneranno sul set per le riprese della settima stagione. In base a quanto trapelato dagli account Instagram degli attori della fiction di Rai 1, alcuni di loro stanno trascorrendo insieme le ferie. Gli interpreti di Armando, Salvatore e Maria sono volati a New York, mentre coloro che prestano il volto ad Anna e Irene sono a Ischia.

Il Paradiso delle signore: viaggio a New York per gli attori di Armando, Salvatore e Maria

Gli attori de Il Paradiso delle signore, oltre a essere colleghi sul set della fiction di successo, hanno anche un rapporto di amicizia. Come spesso trapelato dagli account social degli interpreti dei personaggi della soap opera, gli attori si ritrovano spesso fuori dal set per cene, pranzi e vacanze. Dal momento che le riprese della settima stagione non sono ancora iniziate, alcuni dei protagonisti della fiction Rai hanno deciso di trascorrere le ferie insieme, facendo un viaggio all'estero. Gli attori di Armando, Salvatore e Maria, infatti, sono volati a New York e stanno documentando sui loro account Instagram il loro viaggio oltreoceano.

Il Paradiso delle signore: gli interpreti di Salvatore e Maria insieme ad Armando a New York

Emanuel Caserio e Chiara Russo sono diventati inseparabili nell'ultimo periodo. Gli scatti sui social e le dediche che l'attore sta facendo sul suo profilo Instagram alla collega de Il Paradiso delle signore lascerebbero intendere che fra gli attori di Salvatore e Maria ci sia del tenero.

Inoltre gli interpreti del barista della Caffetteria e della sarta dell'atelier negli ultimi giorni sono partiti insieme e sono volati a New York. La coppia non è andata oltreoceano da sola, ma in compagnia di altre persone, fra cui il collega Pietro Genuardi, che ricopre il ruolo di Armando Ferraris.

Il Paradiso delle signore: le attrici di Anna e Irene sono a Ischia

Anche Giulia Vecchio e Francesca Del Fa, coloro che interpretano i ruoli di Anna Imbriani e Irene Cipriani, si stanno godendo qualche giorno di vacanza a Ischia. Le attrici hanno pubblicato sui social alcuni video sulla loro permanenza sull'isola campana.

Intanto per i telespettatori c'è grande attesa per scoprire come terminerà la sesta stagione de Il Paradiso delle signore e iniziano anche i primi rumor riguardo la settima. I membri del cast della fiction di Rai 1 sono in vacanza, perché le riprese delle nuove puntate non sono ancora iniziate. Come annunciato da Alessandro Tersigni durante un'intervista, le riprese riprenderanno nel mese di maggio. Non resta che attendere per scoprire qualche novità in più su quello che succederà ai personaggi de Il Paradiso delle signore.