Le vicende de Il Paradiso delle Signore appassionano quotidianamente tanti telespettatori. Il successo della soap ambientata a Milano è dovuto anche alla presenza di alcuni attori che in poco tempo sono entrati nel cuore dei fan. Tra questi ci sono Emanuel Caserio e Chiara Russo, rispettivamente i volti di Salvatore Amato e Maria Puglisi. Nello sceneggiato di Rai 1, i ragazzi interpretano il barista e la sarta del paese, arrivati dalla Sicilia in cerca di fortuna. Chi segue i due protagonisti sui social non ha potuto fare a meno di notare un loro avvicinamento fuori dal set.

Secondo alcuni spoiler sembrerebbe che tra gli attori ci sia del tenero. Pochi giorni fa infatti, Emanuel ha annunciato che molto presto andrà a New York in compagnia della bellissima Chiara.

Il Paradiso delle Signore, i due protagonisti hanno una relazione

All'interno degli intrecci de Il Paradiso delle Signore, ci sono due personaggi che seppur lontani dalle scene della soap, sono legati da un destino amoroso. Si tratta degli interpreti di Salvatore Amato e Maria Puglisi: si vocifera che i due ragazzi abbiano una relazione fuori dal set de Il Paradiso. In effetti qualche giorno fa, Emanuel Caserio ha postato delle foto sui profili social che lo ritraggono in dolce compagnia. Al suo fianco c'è spesso la giovane Chiara Russo che un pò imbarazzata, sorride sotto lo sguardo innamorato del collega.

E' stato successivamente lo stesso Emanuel ad annunciare che tra qualche giorno volerà a New York insieme a Chiara. Si tratterà di un viaggio d'amore?. Sicuramente la coppia avrà tutto l'appoggio dei fan che dopo aver visto i due attori, non hanno perso l'occasione di augurare tanta felicità ai due innamorati.

Il Paradiso 6, la vendetta di Adelaide

In attesa del gran finale della sesta stagione, previsto per venerdì 29 aprile 2022, le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena, sopratutto a villa Guarnieri. Umberto farà pace con i suoi sentimenti e si renderà conto che, seppur sia affezionato ad Adelaide, non potrà fare a meno di pensare a Flora.

Tuttavia deciderà di lasciare la tenuta della cognata e raggiungere la stilista che nel frattempo si preparerà a trasferirsi in America per lavoro. Mai distruggere i piani della contessa di Sant'Erasmo: l'ex moglie di Ravasi inizierà a meditare vendetta nei confronti del cognato e della giovane rivale. Intanto anche Gemma sarà spietata nei confronti della sorellastra dopo aver scoperto la relazione tra Stefania e Marco. Ludovica invece cadrà in tentazione e quasi dimenticandosi della presenza di Marcello, cederà al fascino di Torrebruna accettando di fare un viaggio con lui.