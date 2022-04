Si avvicina il gran finale della sesta stagione Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni promettono grandi colpi di scena, in primis per le situazioni sentimentali dei nostri amati protagonisti. Stefania sta cercando in tutti i modi di non pensare a Marco, ma non ci riesce. Il giovane Sant'Erasmo le ha confessato di essere innamorato di lei e di essere pronto a sfidare tutto e tutti pur di starle accanto. Stefania, confusa e in preda a mille pensieri contrastanti, si è rifugiata tra le braccia di mamma Gloria, che le ha consigliato di seguire il suo cuore.

Intanto, Gemma è furiosa per quanto accaduto ma non sa che anche Adelaide, sdegnata dalla scelta irriverente del nipote, è pronta ad aiutarla per far sì che Marco lasci Stefania. Ma che ne sarà della famiglia Colombo? Le premesse non sono affatto buone.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: la sofferenza di Gloria

Nella puntata Il Paradiso delle Signore di ieri 11 aprile, Stefania si è confidata con sua mamma Gloria, chiedendole un consiglio su quanto accaduto con Marco. La dolce Moreau le ha fatto un discorso che sembrava ripercorrere esattamente ciò che le è successo in passato: ''Segui il tuo cuore, che cosa ti dice? Ai sentimenti non si sfugge e se non te ne accorgi, ti consumano''.

A quel punto, Stefania le ha chiesto se ciò le fosse capitato e Gloria ha annuito con gli occhi pieni di dolore.

Se solo avesse il coraggio di dire a Ezio quanto lo ama, non scappando dai suoi sentimenti, sarebbe la donna più felice del mondo. Peccato che ci sia Veronica e che Gloria non voglia rovinare il suo rapporto con Ezio. Insomma, la stessa identica situazione che sta vivendo Stefania.

Ma attenzione, perché due donne molto pericolose stanno per allearsi, pronte a distruggere l'amore tra Marco e Stefania, e Gloria potrebbe essere un'altra loro vittima.

Gemma pronta a distruggere Stefania

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Adelaide aiuterà Gemma a riconquistare Marco, ma non certo con mezzi leciti. Chi ne farà le spese sarà Stefania, ignara di ciò che le accadrà dietro le spalle.

Nel frattempo, Veronica sarà sempre più preoccupata dalla vicinanza tra Ezio e Gloria, che sembrano essere tornati all'armonia di un tempo dopo che Stefania ha perdonato la madre.

Gemma, accecata dalla gelosia, potrebbe rivalersi su ciò che è più caro alla sorellastra, ovvero sua madre Gloria.

Veronica e Gemma addio? Finale Il Paradiso delle Signore 6

Manca pochissimo al finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e di certo non mancheranno le sorprese. Noi crediamo che questa volta l'amore trionfi e che Stefania e Marco riescano a vivere la loro storia nonostante l'odio di Gemma e Adelaide. Ma c'è di più.

È evidente che anche Ezio ami Gloria, anche se non riesce ad ammetterlo a se stesso. Non si esclude che i due tornino a essere una famiglia insieme a Stefania, un sogno che si avvera. In quel caso, non ci sarebbe più spazio per Gemma e Veronica, che non avrebbero altra scelta che andarsene. A voi le opinioni.