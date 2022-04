La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e fra le vicende che stanno appassionando i telespettatori ci sono quelle legate alla famiglia Colombo. A tal proposito, Stefania si è riavvicinata a sua mamma ed Ezio è stato felice per l'accaduto. Nell'episodio andato in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio del 6 aprile, il patrigno di Gemma ha organizzato un aperitivo con Moreau e sua figlia. Per trascorrere del tempo con la giornalista e la capocommessa, il direttore commerciale della Palmieri è rientrato tardi a casa e ha raccontato cosa è successo a Veronica.

A quel punto, Zanatta si è detta felice perché le cose andavano bene fra la sua figliastra e Gloria, ma lo sguardo della donna faceva intendere altro, quasi come se temesse Gloria.

Il Paradiso delle signore: Ezio Colombo sa che Stefania e Gloria si sono riavvicinate

Stefania ha saputo da poche settimane che Gloria è sua mamma e, dopo un primo momento in cui è rimasta sconvolta per la scoperta, ha iniziato a riavvicinarsi alla capocommessa de Il Paradiso delle signore. Infatti, in un recente episodio andato in onda in televisione, la giovane Colombo ha avuto un momento di crisi profonda, dovuta all'amore nei confronti di Marco. In un attimo di smarrimento, la giornalista ha deciso di confidare i suoi problemi di cuore a sua madre.

L'entusiasmo di Gloria per il passo che sua figlia ha fatto verso di lei è stato incontenibile, al punto da raccontare a Ezio la novità.

Il Paradiso delle signore: Stefania Colombo accetta di fare un aperitivo con Ezio e Gloria

La chiacchierata fra Ezio e Gloria è avvenuta nel negozio di moda e Stefania si è resa conto che sua mamma e suo papà stavano parlando.

A quel punto, la Venere si è unita ai suoi genitori e il signor Colombo ha proposto di andare a fare un aperitivo tutti e tre insieme. La capocommessa de Il Paradiso delle signore non ha accettato l'invito, sentendosi forse in imbarazzo per via del legame fra il suo ex marito e Veronica e non voleva mettere i bastoni fra le ruote, creando una situazione poco conveniente.

Stefania, invece, è stata entusiasta per l'idea di suo padre e ha accolto con entusiasmo la proposta. A quel punto, anche Gloria ha deciso di unirsi a Ezio e sua figlia.

Il Paradiso delle signore: Veronica teme Gloria perché la famiglia Colombo potrebbe riunirsi

Dopo essere stato con la sua ex moglie e Stefania, Ezio è tornato a casa dove, ad accoglierlo, c'era Veronica. Il signor Colombo ha raccontato cosa è accaduto e ha giustificato il suo ritardo, rivelando alla sua fidanzata di essere andato a fare un aperitivo con la capocommessa e sua figlia. Nel momento in cui Zanatta ha saputo quanto accaduto ed è stata messa al corrente del riavvicinamento fra la giornalista e sua mamma, la mamma di Gemma ha detto: "Che bello".

In seguito, Veronica ha affermato di non attendere un cambiamento di atteggiamento da parte di Stefania nei confronti di Gloria. Ezio ha notato un turbamento negli occhi della sua compagna e le ha chiesto se fosse dispiaciuta. A quel punto, Veronica ha rassicurato Colombo, dicendogli di capirlo. Gli occhi della mamma di Gemma, però, hanno fatto trasparire preoccupazione. Non resta che attendere le ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Ezio deciderà di convolare a nozze con Veronica o se deciderà di tornare insieme a Gloria.