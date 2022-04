Si allarga la grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. In queste ore, Federica De Benedittis che per anni ha vestito i panni dell'amatissima Roberta nel cast della soap opera, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

L'attrice ha trovato l'amore proprio grazie al set della soap opera di Rai 1, dato che da un po' di tempo fa coppia fissa con l'attore Giulio Corso, ossia l'interprete di Antonio.

Gli attori di Roberta e Antonio de Il Paradiso delle signore aspettano un figlio

Nel dettaglio, tra i volti storici e più amati de Il Paradiso delle signore vi è quello di Federica De Benedittis, che per anni ha vestito i panni della venere Roberta.

Sebbene Roberta non sia più presente nel cast della soap, ad oggi sono in tantissimi a seguirla con affetto sui social e quasi a sperare in un suo ritorno in scena nel corso delle prossime stagioni.

In attesa di scoprire se questa ipotesi si concretizzerà, l'attrice di Roberta che fa coppia fissa con Giulio Corso, anche lui ex attore e protagonista de Il Paradiso delle signore, in queste ore ha dato un annuncio che non è passato affatto inosservato.

Federica De Benedittis ha svelato per la prima volta ai suoi fan social di essere in dolce attesa di un bebè: l'attrice diventerà presto mamma.

Federica De Benedittis annuncia la gravidanza sui social

"Abbiamo custodito questo segreto per mesi", ha svelato l'attrice di Roberta de Il Paradiso delle signore che, nei mesi scorsi, si era ritrovata anche a dover smentire le voci legate ad una possibile gravidanza.

Questa volta, invece, la notizia è vera: gli attori di Roberta e Antonio diventeranno genitori e, ovviamente, tale annuncio non è passato inosservato tra i numerosi fan della soap opera e anche tra gli altri interpreti e protagonisti della soap.

In tanti, infatti, si sono congratulati con i due attori de Il Paradiso delle signore, tra cui anche gli attori: Neva Leoni, Ilaria Rossi e Pietro Masotti, anche loro protagonisti della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Il finale de Il Paradiso delle signore 6 con le nozze di Anna e Salvo

In attesa del lieto evento di Federica e Giulio, proprio ieri pomeriggio 29 aprile si è conclusa la sesta fortunatissima stagione della soap opera che tornerà in onda nuovamente, in prima visione assoluta, a partire da settembre.

Un finale denso di sorprese e colpi di scena per la maggior parte dei protagonisti, in primis per la coppia composta da Anna e Salvatore.

Dopo aver affrontato varie peripezie e ostacoli, i due sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore. Anna e Salvatore sono diventati ufficialmente marito e moglie, unendosi in matrimonio.

Alla cerimonia hanno preso parte tutti i loro amici ma, non sono comparsi, Roberta e Antonio.