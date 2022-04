Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera italiana ambientata nella Milano degli anni Sessanta è quasi arrivata alla fine della sesta stagione: la serie andrà in onda fino al 29 aprile. Le battute finali ci regaleranno momenti ancora indelebili ed aprirà orizzonti per la nuova riapertura del grande magazzino a Settembre. Nella quarta puntata settimanale de il Paradiso (dal 4 all'8 aprile), Romagnoli chiederà a Serena di prendere parte ad un'importante iniziativa per il magazzino scatenando l'ira di Vittorio. Nel contempo, a villa Guarnieri, Adelaide si scuserà con Flora dopo la "mezza" confessione di Umberto e le chiederà di restare nella tenuta di famiglia.

Intanto, al circolo, Flavia cercherà la collaborazione di Fiorenza nel suo losco piano affinché Ludovica lasci Marcello e si interessi di un uomo del loro status sociale: Ferdinando. Infine, Marco verrà incastrato da sua zia Adelaide che inviterà la famiglia Colombo a cena per ufficializzare il fidanzamento con Gemma, mentre Stefania soffrirà nelle braccia di sua madre.

Vittorio infuriato contro Dante al Paradiso

Nella prima parte della puntata, Dante chiederà il coinvolgimento di Serena per una nuova "rubrica" del Paradiso Market: creare dei carta-modelli per le bambole regalati con la rivista del magazzino. Sebbene l'idea sia valida e vincente, Vittorio Conti si infurierà contro il suo acerrimo nemico e socio per averlo tenuto all'oscuro l'ennesima volta.

Intanto Beatrice darà il consenso a sua figlia per partecipare all'iniziativa insieme al suo "fidanzato".

Marco incastrato dalla contessa

Nella seconda parte della puntata che andrà in onda giovedì 7 aprile de il Paradiso delle signore, la contessa inviterà la famiglia Colombo a cena tenendo all'oscuro suo nipote. Il motivo di tale ospitata a villa Guarnieri è quello di ufficializzare il fidanzamento tra la figlia di Veronica e il giornalista del Paradiso Market.

Marco, ignaro della situazione, si sentirà incastrato in questa circostanza e sofferente perché il suo cuore appartiene ad un'altra donna: Stefania Colombo. Nel contempo, Moreau chiederà a sua figlia di fare un passo indietro e dimenticare il giovane Sant'Erasmo, ma per Stefania è troppo tardi: la ragazza soffrirà molto e troverà conforto nelle braccia di mamma Gloria.

Adelaide chiede a Flora di restare a villa Guarnieri

Nella parte finale della quarta puntata settimanale de il Paradiso delle signore, Adelaide si scuserà con la stilista per aver sospettato di lei e le chiederà di restare nella tenuta, dopo aver appreso da Umberto una "mezza verità". Flora, innamorata del commendatore, accetterà la proposta della contessa e rimarrà nell'attuale abitazione. Infine, al circolo, Flavia avrà bisogno di una spalla per portare avanti il suo losco piano contro Marcello e, in queste ingarbugliate situazioni, non vi è scelta migliore che Fiorenza. Le due donne elaboreranno un piano per far lasciare definitivamente Ludovica e il cameriere, per poi spingere la giovane Brancia nelle braccia di Ferdinando salvando, così, il patrimonio familiare.