Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana ambientata nella Milano degli anni sessanta, prosegue con la propria messa in onda, mentre si avvicina la conclusione della sesta stagione. Nell'ultima puntata settimanale, trasmessa venerdì 15 aprile, Beatrice avrà un sinistro stradale dopo aver fatto delle scoperte sconvolgenti su Dante Romagnoli.

Nel contempo, a villa Guarnieri, il commendatore si ritroverà dinanzi ad una scelta: dichiararsi a Flora Gentile o negare il suo sentimento per non perdere Adelaide. Infine, Ludovica confesserà a Marcello dell'operazione delicata che dovrà affrontare sua madre in una clinica americana all'avanguardia.

Ludovica parla a Marcello della salute di sua madre

Nella prima parte della puntata Ludovica confiderà a Marcello le reali condizioni di salute di sua madre e di non potersi permettere le cure adeguate all'operazione. Più tardi, la giovane Brancia scoprirà che sarà Ferdinando a sobbarcarsi le spese mediche necessarie per l'intervento di Flavia in una clinica americana all'avanguardia.

La ragazza confesserà al fidanzato quanto ha appreso sulla madre, ma il cameriere si sentirà amareggiato dalla situazione e soprattutto impotente di poter aiutare economicamente la signora Brancia di Montalto.

Umberto si dichiara a Flora

Intanto Flora deciderà di lasciare villa Guarnieri in seguito ai continui scontri con la contessa e Umberto.

Questa volta la reazione del commendatore sarà immediata: correrà incontro alla signorina Gentile Ravasi per baciarla e dichiararsi a lei, il tutto avverrà sotto gli occhi sconcertati della contessa di Sant'Erasmo. Quest'ultima non reagirà affatto bene alla situazione, sentendosi presa in giro dalla coppia di amanti nella sua stessa casa.

Beatrice scopre amari dettagli su Romagnoli al Paradiso

Nella parte finale della puntata che andrà in onda venerdì 15 aprile, Beatrice inizierà a indagare su Dante e farà delle scoperte sconvolgenti sui loschi affari dell'imprenditore italo-americano. La vedova Conti verrà a conoscenza dell'acquisto dei magazzini oltreoceano di Dante con il marchio dell'atelier e sarà sconvolta per non aver creduto a suo cognato e per essersi avvicinata Romagnoli.

La contabile lascerà il Paradiso furiosa su quanto scoperto, prenderà l'automobile e sarà vittima di un incidente stradale che potrebbe costarle la vita. Verrà ritrovata, più tardi, priva di sensi e portata urgentemente in ospedale.