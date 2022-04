Si avvicinano le puntate conclusive della sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle signore.

Nel corso dell'episodio in onda su Rai 1 nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile 2022, dopo il ricovero in ospedale per aver avuto un grave incidente stradale, Beatrice Conti (Caterina Bertoni) non darà alcun segno di ripresa gettando nello sconforto totale il cognato Vittorio (Alessandro Tersigni).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 20 aprile: Vittorio ha un crollo emotivo, Dante va a trovare Beatrice in ospedale

Nel corso del 153° episodio che verrà trasmesso su Rai 1 mercoledì 20 aprile, Gemma (Gaia Bavaro) continuerà ad avere una certezza dopo la fine della sua storia d’amore con Marco (Moisé Curia), poiché sarà convinta che presto torneranno a essere una coppia, in quanto a suo avviso il loro destino è quello di stare insieme.

Intanto Vittorio per il momento non potrà tirare alcun sospiro di sollievo sulla Salute di Beatrice: a causa della complicata situazione il direttore Conti avrà un cedimento emotivo quando i medici gli diranno che - almeno per il momento- sua cognata non tornerà ad aprire gli occhi. Le condizioni di salute della donna per ora non sembrano migliorare.

Nel contempo Dante (Luca Bastianello) dopo aver affrontato Vittorio spiegandogli le proprie ragioni, non perderà tempo per recarsi in ospedale a trovare Beatrice Conti: il gesto di cui si renderà protagonista Romagnoli però non farà che peggiorare l’umore del suo nemico.

Flora Ravasi riceve una telefonata inaspettata, Stefania e Marco si scambiano un nuovo bacio

Successivamente una telefonata del tutto inattesa sarà destinata a dare una svolta alla vita di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) per l’ennesima volta: nello specifico dagli spoiler si evince che la giovane stilista del grande magazzino milanese avrà l’occasione per lasciarsi alle spalle ciò che prova nei confronti del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Intanto il legame tra la capo commessa Gloria (Lara Komar) e la figlia Stefania (Grace Ambrose) si rafforzerà sempre di più dopo la riconciliazione: nello specifico l’ex moglie Ezio (Massimo Poggio) quando vedrà la fanciulla combattuta, la inviterà a non rinunciare a viversi la sua relazione con Marco. La giovane Colombo seguirà alla lettera il consiglio della madre, infatti sceglierà di incontrare il giovane Di Sant'Erasmo e ci sarà un nuovo bacio fra i due giovani.