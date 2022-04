Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana di Rai 1 ambientata in un grande magazzino milanese degli anni Sessanta, è arrivata al capolinea della sesta stagione di programmazione. L'ultima puntata della serie andrà, infatti, in onda venerdì 29 aprile; poi lo sceneggiato ripartirà a settembre con la settima stagione.

Nell'ultima puntata stagionale de Il paradiso delle signore, in onda venerdì 29 aprile, Salvatore e Anna arriveranno all'altare pronti per il fatidico sì che celebrerà la loro unione in matrimonio. Anche Stefania e Marco riusciranno a vivere il loro amore e la loro relazione grazie al grande sacrificio di Gloria di costituirsi alle autorità.

Intanto, Ludovica accetterà la proposta di Ferdinando di partire per la Grecia e lasciarsi il passato alle spalle, ma Marcello si renderà conto che non è disposto a perderla e correrà per fermare la sua amata. Nel contempo, a villa Guarnieri, Adelaide riceverà le quote del Paradiso da parte di Dante e inizierà a tramare contro Umberto che ha scelto di stare con Flora.

Salvatore e Anna si sposano

Salvatore e Anna si recheranno in chiesa per celebrare la loro unione in matrimonio. Per l'occasione torneranno a Milano anche alcuni membri della famiglia Amato per assistere al fatidico "si" dei loro cari.

Nel frattempo, Gloria apprenderà delle minacce di Gemma che potrebbero rovinare la felicità di sua figlia e prenderà una decisione dolorosa e inaspettata.

Gloria pronta a costituirsi per salvare l'amore di Stefania

In particolare Gloria Moreau incontrerà Marco e gli confiderà di aver preso una dolorosa scelta per la felicità di sua figlia Stefania: si costituirà alle autorità competenti per salvare il loro fidanzamento e non sottostare al ricatto di Gemma.

A questo punto, il nipote di Adelaide correrà in chiesa pronto a vivere la sua relazione con Stefania e l'amore trionferà.

Marcello ama Ludovica, Umberto lascia Adelaide

Nella parte finale della puntata che andrà in onda venerdì 29 aprile, Ludovica accetterà la proposta di Ferdinando di partire per la Grecia e lasciarsi il doloroso passato alle spalle, tuttavia Marcello si renderà conto dell'errore che ha commesso lasciando la giovane Brancia e correrà da lei per fermarla.

Infine, Adelaide riceverà le quote del magazzino da Dante Romagnoli e inizierà a tramare vendetta contro Umberto, reo di averla lasciata per seguire la stilista Flora.