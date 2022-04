Nel pomeriggio di venerdì 29 aprile andrà in onda l'episodio finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni su quanto accadrà nella puntata 160 della fiction di successo rivelano che Gloria deciderà di rinunciare alla sua libertà e vorrà andare a costituirsi. La decisione della capo commessa sarà dettata dal fatto di volere salvare Stefania dal ricatto di Gemma. La mamma della giornalista, infatti, non vorrà che sua figlia rinunci a Marco per colpa sua.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 29 aprile: Gloria scopre che Stefania è ricattata da Gemma

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, attualmente in onda sul piccolo schermo, Stefania sta soffrendo a causa della sua sorellastra. Al momento, la figlia di Gloria vorrebbe vivere la sua storia d'amore con Marco, ma ha subito un ricatto da parte di Gemma. Purtroppo, la giovane Zanatta ha intimato a Stefania di rinunciare a Di Sant'Erasmo, altrimenti avrebbe denunciato sua madre per il reato commesso anni prima. La giornalista, nonostante ami profondamente il nipote di Adelaide, ha scelto di proteggere sua madre. Nel finale di stagione, che verrà trasmesso nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, Gloria metterà insieme i pezzi e capirà che sua figlia sta rinunciando al vero amore, per non farla finire in prigione.

Il Paradiso delle signore, episodio 29 aprile: Gloria suggerisce a Marco come agire con Stefania

Venuta a conoscenza di ciò che è accaduto a Stefania, Gloria architetterà un piano per consentire a sua figlia di essere felice e coronare il suo sogno d'amore. A quel punto, la capo commessa de Il Paradiso delle signore incontrerà Marco Di Sant'Erasmo e fornirà al nipote di Adelaide alcuni suggerimenti sul da farsi.

In particolar modo, Moreau dirà al giornalista come agire e le mosse da fare con Stefania, in modo da potere vivere serenamente la loro storia d'amore.

Il Paradiso delle signore, puntata 29 aprile: Gloria vuole costituirsi in gran segreto

Le anticipazioni dell'episodio finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che, purtroppo, Gloria Moreau prenderà anche un'altra decisione.

La mamma di Stefania, infatti, per portare a compimento il suo piano e fare in modo che sua figlia non rinunci all'uomo della sua vita, deciderà di costituirsi in gran segreto. Al momento, però, non è chiaro se l'ex moglie di Ezio andrà o meno a denunciarsi alle autorità competenti. Infatti, le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono il dettaglio su cosa accadrà a Gloria e se finirà in prigione. A tal proposito, la capo commessa potrebbe anche soltanto avere intenzione di recarsi al commissariato, ma potrebbe essere fermata in tempo da qualcuno. L'unica cosa certa è che l'amore fra Stefania e Marco trionferà, perché il nipote di Adelaide si recherà a sorpresa alle nozze di Salvatore e Anna e rivedrà la sua amata. Non resta che attendere l'ultima puntata della fiction Rai, per scoprire quale sarà la sorte di Gloria Moreau.