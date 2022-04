La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1. Nel frattempo, prima dell'inizio della nuova stagione, da lunedì 2 maggio verranno trasmesse le repliche delle prime puntate della soap opera. Nel primo episodio, Teresa lascerà la Sicilia dopo essere stata tradita dal fidanzato e si trasferirà a Milano. Nel capoluogo lombardo, Iorio conoscerà Pietro Mori e deciderà di lavorare nel suo negozio e, pertanto, si presenterà alle selezioni per diventare commessa.

Il Paradiso delle signore, puntata del 2 maggio: Teresa scopre il tradimento del suo fidanzato

Nel primo episodio de Il Paradiso delle signore, Teresa scoprirà che il suo fidanzato l'ha tradita con una donna del paese siciliano in cui vive. La ragazza, non appena verrà a sapere che il suo compagno ha avuto una scappatella, lo umilierà davanti ad alcuni compaesani. A quel punto, Iorio deciderà di voltare pagina e lascerà l'isola, per trasferirsi nel capoluogo lombardo. Teresa andrà a vivere dai suoi zii, proprietari di una sartoria. Purtroppo, però, i parenti di Teresa avranno difficoltà economiche, a causa di un grande negozio di moda, aperto da poco tempo. Inoltre, lo zio di Iorio è stato denunciato dal direttore del negozio, per avere incendiato un furgone.

Il Paradiso delle signore, episodio del 2 maggio: Teresa conosce Pietro

La prima stagione della fiction di Rai 1 è ambientata nel 1956 e, in quell'anno, aprirà anche Il Paradiso delle signore, un atelier in cui le donne potranno acquistare abiti di moda. Il proprietario del negozio è Pietro e Teresa conoscerà l'imprenditore non appena arriverà a Milano.

Il primo incontro fra Iorio e Mori avverrà per caso, quando la ragazza siciliana subirà un tentato furto in città. Un ladro, infatti, tenterà di rubare la valigia di Teresa ma, a quel punto, Pietro la aiuterà, sventando la rapina.

Teresa vuole lavorare a Il Paradiso delle signore

Nel momento in cui Teresa si riprenderà dalla brutta esperienza appena passata, si recherà nel negozio di moda, per affrontare il direttore dell'atelier di moda, facendogli cambiare idea sul conto di suo zio.

La ragazza siciliana, infatti, vorrà fare ritirare la denuncia fatta dall'imprenditore nei confronti del suo parente. Una volta giunta nell'ufficio del proprietario del negozio, Teresa si renderà conto che il direttore è Pietro. Teresa spiegherà le sue ragioni a Mori. Nel frattempo, Teresa farà i test e le prove per potere lavorare nel negozio come commessa. La prima stagione de Il Paradiso delle signore andrà in onda da lunedì 2 maggio, a partire dalle 15.55 su Rai 1.