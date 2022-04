Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', che racconta la vita privata e professionale di alcuni dipendenti di un grande magazzino del capoluogo lombardo degli anni sessanta. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 aprile 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla sofferenza di Vittorio e Dante per le condizioni di salute di Beatrice, sul risveglio di quest'ultima, sulla partenza imminente di Flora, sull'amore fra Stefania e Marco e sul trasferimento di Sofia.

Vittorio non si fida di Dante

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore' ci segnalano che Vittorio comunicherà a tutti i dipendenti del Paradiso di aver contattato un luminare per curare Beatrice e per cercare di indurla ad uscire dal coma. Più tardi, Dante affronterà Conti per rivendicare il diritto di poter stare al fianco dell'amata in questo suo momento di difficoltà. Vittorio si rifiuterà di assecondare le richieste di Romagnoli, accusandolo di usare la cognata soltanto per i suoi scopi. Non potendo fare altrimenti, Vittorio sarà costretto a cedere il Paradiso interamente nelle mani di Dante, chiedendogli di rispettare alcune sue condizioni. Poco dopo, le condizioni di salute di Beatrice miglioreranno inaspettatamente, portandola a risvegliarsi in presenza di Dante.

Felicissimo, l'uomo le dichiarerà tutto il suo amore per poi comunicare a Vittorio di voler rinunciare a tutto per il suo amore.

Marcello vuole licenziarsi

Ferdinando si dichiarerà a Ludovica, che continuerà ad avere disguidi e fraintendimenti con il fidanzato Marcello. Quest'ultimo confiderà ad Armando di voler dare le dimissioni dal suo lavoro al Circolo perché non si sente a suo agio in quell'ambiente.

Nel frattempo, Ludovica si offrirà di partire insieme a Flavia per gli Stati Uniti, mettendola così in difficoltà e tanto da spingerla a partire di nascosto. Flora riceverà una proposta inaspettata che potrebbe cambiarle nuovamente la vita. Dopo un'attenta riflessione, la giovane deciderà di accettare il lavoro all'estero, lasciando il Paradiso e l'Italia.

Convinta della sua decisione, Flora lo comunicherà a Umberto. Nel frattempo, quest'ultimo tenterà in tutti i modi di far capire ad Adelaide che non vuole rinunciare al suo rapporto con lei. Marco invierà un biglietto a Stefania in cui la inviterà ad incontrarsi ogni giorno alle sette in piazza. Dopo varie tribolazioni, Stefania deciderà di seguire il consiglio di Gloria, seguendo il suo cuore e incontrando Sant'Erasmo con cui si scambierà un bacio appassionato.

Gemma si convincerà di poter riconquistare l'ex fidanzato, per poi intuire che quest'ultimo potrebbe essere innamorato della sorellastra. Sofia annuncerà di voler lasciare il suo lavoro in Caffetteria per trasferirsi a Firenze.