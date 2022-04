La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera ideata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio n° 156 anticipano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), dopo essere venuta a conoscenza del flirt tra Stefania Colombo (Grace Ambrose) e Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), giurerà vendetta nei riguardi della sorellastra. Beatrice Conti (Caterina Bertone), intanto, sarà dimessa dall'ospedale e il cognato Vittorio (Alessandro Tersigni) la inviterà a stare nel suo appartamento per qualche giorno.

Agnese Amato (Antonella Attili) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi), invece, si occuperanno della piccola Irene e la bimba inizierà ad affezionarsi alla nonna acquisita, nel frattempo Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) dirà alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) di essere in procinto di iniziare una nuova avventura professionale in America. Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), in ultimo, scoprirà che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) ha rassegnato le dimissioni dal Circolo, mentre la giovane Zanatta metterà Colombo jr dinanzi a un bivio.

Gemma giurerà vendetta a Stefania a seguito della scoperta del flirt tra la sorellastra e l'ex

Gli spoiler dello sceneggiato italiano per la puntata che andrà in onda lunedì 25 aprile rivelano che la scoperta della liaison tra Stefania e Marco non sarà accettata da Gemma, la quale prometterà di farla pagare alla figlia di Ezio (Massimo Poggio).

Dopo essere uscita fuori pericolo a seguito del coma, Beatrice sarà dimessa dalla clinica ospedaliera e Vittorio le proporrà di stare per qualche giorno a casa sua.

La piccola Irene, intanto, trascorrerà parecchio tempo con Agnese e Armando, finendo per affezionarsi sempre più alla nonna acquisita.

Ludovica verrà a sapere che Marcello non è più il vicedirettore del Circolo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per l'episodio che sarà trasmesso lunedì 25 aprile evidenziano che Flora annuncerà di essere pronta a dimettersi da stilista del Paradiso per accettare una ghiotta proposta professionale giuntale dagli Stati Uniti, così la giovane Ravasi si prenderà una rivincita nei confronti della contessa Adelaide.

Ludovica, invece, scoprirà che Marcello ha rassegnato le dimissioni per il ruolo di vicedirettore del Circolo.

Gemma, infine, paleserà a Stefania il ricatto che ha in mente: la giovane Colombo sarà chiamata a scegliere se salvare la madre Gloria Moreau (Lara Komar) o la sua relazione sentimentale con Marco.

Nel caso in cui Stefania decidesse di continuare il flirt con Di Sant'Erasmo, difatti, Gemma denuncerebbe la capo commessa alla polizia.