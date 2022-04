Le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 29 aprile in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Le prime scene di questa ultima settimana di programmazione della soap opera, sono state trasmesse in anteprima nel corso della trasmissione "Da noi a ruota libera".

Un video riassuntivo di quello che succederà negli appuntamenti conclusivi della sesta stagione, dove al centro dell'attenzione ci sarà la spietatezza di Gemma ma anche il matrimonio tra Anna e Salvo Amato.

Gemma fuori controllo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Gemma apparirà sempre più fuori controllo.

Dopo aver scoperto che tra Marco e Stefania vi è una relazione clandestina, la ragazza non si farà problemi a ricattare la sorellastra.

E, per convincerla a troncare subito la sua relazione con Marco, ecco che Gemma metterà in mezzo anche Gloria.

"Cosa vuoi fare?", si chiederà perplessa e preoccupata Stefania in una delle scene delle puntate finali de Il Paradiso delle Signore 6, dopo aver capito che Gemma non ha intenzione di fargliela passare liscia.

"Denunciarla", risponderà senza troppe esitazioni Gemma, confermando di fatto di aver peso il lume della ragione dopo aver scoperto della tresca clandestina in corso tra Stefania e Marco.

Anna e Salvatore sposi nel finale de Il Paradiso delle signore 6 (Video)

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni di queste ultime puntate della sesta stagione, rivelano che si assisterà anche ad un lieto fine che non passerà affatto inosservato.

Anna e Salvo, infatti, dopo aver superato un bel po' di peripezie, riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore.

I due si dedicheranno ai preparativi delle nozze e, come se non bastasse, riceveranno una splendida notizia da parte della piccola Irene.

La bambina, infatti, comunicherà alla sua mamma che ha deciso di trasferirsi in città, per andare a vivere con lei e Salvo.

Dante chiede perdono: anticipazioni Il Paradiso 6 ultime puntate

Di conseguenza, dopo aver ricevuto questa splendida notizia, Anna e il giovane Amato si uniranno ufficialmente il matrimonio e diventeranno così marito e moglie in queste atteso finale de Il Paradiso delle signore 6.

Occhi puntati anche su Dante e Beatrice: gli spoiler video delle ultime puntate della soap, rivelano che Romagnoli deciderà di confessare tutto il suo amore alla cognata di Vittorio Conti.

"Ti amo", griderà Dante per far capire a Beatrice di amarla per davvero, dopodiché chiederà scusa anche ai dipendenti del Paradiso per aver "giocato sporco" alle loro spalle, provando a distruggere il negozio, per punire Conti.

Spazio anche alle vicende di Marcello che, in questo finale della sesta serie, deciderà di chiudere la sua relazione con Ludovica.

Marcello e Ludovica ai ferri corti nelle ultime puntate de Il Paradiso 6

"Mi stai lasciando?", chiederà la giovane Brancia nel momento in cui Marcello andrà da lei per mettere la parola fine alla loro storia d'amore che, in questi mesi, ha fatto acqua da tutte le parti.

"Perché siamo mai stati insieme?", si chiederà con tono polemico il giovane Marcello prima di confermare la sua decisione.

Come si evolverà la situazione tra i due giovani fidanzatini della soap opera? Marcello porterà avanti la sua decisione e quindi mollerà per sempre Ludovica oppure, prima del finale del 29 aprile, cambierà nuovamente idea? Lo scopriremo nel corso delle ultime puntate di questa sesta stagione.