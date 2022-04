Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 25 al 29 aprile svelano nuovi colpi di scena.

Gemma, dopo aver scoperto che Stefania ha una storia con Marco, penserà a un modo per fargliela pagare. La ragazza deciderà di usare il segreto di Gloria, in moda da poter ricattare la ragazza, mettendola in condizione di scegliere fra la madre e il fidanzato. La figlia di Ezio sarà inizialmente combattuta, tuttavia finirà per decidere di interrompere la sua relazione con Marco, preferendo salvare sua madre.

Il Paradiso, puntate fino al 29/4: Gemma si vendica di Stefania

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 25 al 29 aprile, Gemma penserà ad un modo per farla pagare a Stefania. La figlia di Veronica, difatti, avendo un carattere possessivo, non accetterà che, il suo ex si sia innamorato di un'altra persona. Nella speranza di poter riconquistare Marco, escogiterà un piano, che potrebbe allontanare la ragazza da Sant'Erasmo. Nel mirino finirà Gloria, la quale sarà usata come pedina. Gemma, difatti, essendo a conoscenza del segreto di Moreau, sa che la donna potrebbe molto facilmente essere denunciata, pertanto porrà la sorellastra dinanzi ad un ricatto.

Spoiler al 29 aprile: Marco vuole fidanzarsi ufficialmente

Stando alle anticipazioni delle puntate conclusive de Il Paradiso delle Signore, Marco, avendo compreso di essere follemente innamorato di Stefania, penserà di ufficializzare la loro unione.

Il ragazzo, del resto, è del tutto ignaro del ricatto che Gemma ha fatto alla sua ragazza.

Pertanto si metterà alla ricerca di un anello da donare alla giovane Colombo come pegno di amore.

Il Paradiso, anticipazioni 25-29 aprile: la giovane Colombo lascia Marco

Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso, in onda dal 25 al 29 aprile, preannunciano che Stefania, in seguito al ricatto avanzato dalla sorellastra, avrà il cuore spezzato in due.

Avendo da poco ritrovato la madre, non riuscirà proprio ad accettare l'idea che la donna possa rischiare di finire in carcere, tra l'altro per un reato che non ha commesso. Tuttavia, la ragazza potrà condividere questo peso con Irene, alla quale confiderà di essere stata ricattata per vendetta dalla sorellastra. La signorina Cipriani, come sempre, non mancherà di dare il suo appoggio alla sua migliore amica. Al contempo, per Stefania arriverà il momento di scegliere se rinunciare alla madre o al fidanzato. Nonostante i sentimenti che prova per Marco, si convincerà che lasciarlo andare si la scelta giusta.