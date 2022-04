Le sorprese nelle trame della soap opera Il Paradiso delle signore continuano a non mancare. Negli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 2022, Flora Gentile Ravasi penserà che sia arrivato il momento di lasciarsi alle spalle ciò che è successo tra lei e Umberto Guarnieri, accettando una proposta di lavoro all’estero e quindi di conseguenza dovrà lasciare la città. Vittorio Conti, invece, sarà disperato per le gravi condizioni di salute della cognata Beatrice, finita in ospedale a causa di un incidente.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 22/04: Dante rinuncia a ciò che ha ottenuto per amore di Beatrice

Nelle puntate che i telespettatori vedranno dal 18 al 22 aprile, Vittorio aggiornerà coloro che lavorano nel grande magazzino milanese sulla salute di Beatrice: quest’ultima sarà in coma dopo il terribile incidente stradale e il direttore Conti si metterà in contatto con un luminare per curarla. Intanto Dante affronterà il suo socio, dicendogli di avere tutto il diritto di stare vicino a Beatrice: in tale circostanza ci sarà l’ennesimo scontro tra i due nemici, visto Vittorio accuserà Romagnoli di aver usato Beatrice per raggiungere i suoi sporchi obbiettivi. Purtroppo continueranno a non esserci buone notizie sulla donna e per tale motivo Vittorio si vedrà costretto a cedere il marchio Paradiso a Dante.

Mentre il direttore Conti sarà in preda allo sconforto, Romagnoli farà visita alla madre di Serena e Pietro. Finalmente Beatrice farà tirare un sospiro di sollievo ai suoi cari nell’istante in cui aprirà gli occhi e Dante approfitterà dell’occasione per dichiararle i suoi sentimenti. A questo punto quest’ultimo, per non perdere Beatrice, spiazzerà Vittorio, dicendogli di aver deciso di rinunciare a tutto ciò che ha ottenuto.

Ferdinando si dichiara a Ludovica, Marcello deciso a smettere di lavorare al circolo

Intanto Ferdinando troverà il coraggio di farsi avanti con Ludovica, che purtroppo continuerà ad avere dei dissapori con il fidanzato Marcello. La vicepresidentessa del Circolo, successivamente, vorrebbe lasciare Milano per accompagnare la madre in America e questo potrebbe essere un problema per Flavia e Fiorenza.

Per questo motivo la signora Brancia Di Montalto si renderà protagonista di un gesto inaspettato, dato che partirà da sola. Sempre a proposito di Ludovica, il suo fidanzato, a sua insaputa, farà sapere ad Armando di voler abbandonare il ruolo di vicedirettore del Circolo, in quanto si sente inadeguato.

Salvatore e Barbieri, inoltre, non potranno più contare su Sofia in Caffetteria, visto che sarà in procinto di recarsi a Firenze.

Flora si vuole trasferire negli Stati Uniti, Marco e Stefania si baciano

Nel contempo Flora immaginerà che la sua relazione con Umberto possa avere un futuro. Quest’ultimo, invece, farà il possibile per dimostrare alla cognata Adelaide di tenere molto a lei. Per tale ragione il commendatore non avrà altra scelta, oltre a quella di prendere le distanze dalla stilista che ha fatto breccia nel suo cuore.

A dare una svolta nella vita della figlia del defunto Achille Ravasi sarà una telefonata che riceverà dall'America: prenderà in considerazione l’idea di smettere di lavorare al Paradiso per accettare una proposta di lavorato arrivata dagli Stati Uniti. Dopo aver riflettuto, Flora non perderà tempo per mettere al corrente Umberto della sua intenzione di trasferirsi all’estero.

Marco, tramite un biglietto, farà sapere a Stefania che alle sette di ogni sera l'aspetterà in piazza. Nel contempo Gemma non vorrà rinunciare a riavere al suo fianco il nipote di Adelaide: proprio quest’ultima metterà in guardia la fanciulla, che però non darà peso alle sue parole. La figlia di Veronica inizierà ad avere dei sospetti sul rapporto tra il suo ex fidanzato e Stefania.

Intanto Gloria non smetterà di confortare la figlia, incoraggiandola a non mollare la presa: grazie ai consigli della madre Stefania deciderà di vedersi con Marco e non si farà attendere un bacio passionale.