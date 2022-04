Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 22 aprile preannunciano nuovi colpi di scena. Stefania e Marco sono sempre più innamorati anche se nessuno ancora lo immagina, tuttavia la loro armonia potrebbe ben presto rompersi. Gemma, difatti, pur volendo a tutti i costi riconquistare il suo ex fidanzato, dovrà abbandonare ogni speranza, nel momento in cui comprenderà che questi ha una relazione con la sua sorellastra. Ludovica, intanto, apprenderà che Flavia ha lasciato il Paese per andare da sola negli Stati Uniti a sottoporsi al "finto" intervento.

Flora informerà Umberto della sua volontà di lasciare l'Italia per far ritorno in America, dove ha ricevuto un'ottima proposta di lavoro. Dante, contro ogni previsione, si presenterà al cospetto di Vittorio, per comunicargli di voler rinunciare a tutto ciò che ha ottenuto finora.

Il Paradiso delle Signore, trama 22/4: Gemma saprà della relazione fra il suo ex e la giovane Colombo

Stefania e Marco sembrano più innamorati che mai, ed almeno per il momento sembrerebbe aver trionfato l'amore. Tuttavia una minaccia potrebbe incombere su di loro e minare la loro felicità. Difatti, anche se nessuno è a conoscenza della loro relazione, nel corso della puntata del 22 aprile, Gemma inizierà ad avere qualche sospetto.

Pur non volendo ammettere di aver perso il suo ex fidanzato, la giovane Zanatta dovrà accettare la dura realtà, nel momento in cui avrà le prove della storia sentimentale fra Sant'Erasmo e la sua sorellastra.

Il Paradiso, puntata 22 aprile: Flora comunica ad Umberto che vuole partire

Stando alle anticipazioni, la puntata de Il Paradiso delle Signore del 22 aprile darà spazio anche alle vicende che vedono coinvolta la giovane Gentile.

La ragazza sembrerà decisa a lasciare Milano per far ritorno negli Stati Uniti. A quanto pare Flora sembra determinata a mettere le distanze fra lei ed Umberto, tanto da informare quest'ultimo della sua imminente partenza. Flavia, invece, partirà nell'immediato senza avvisare sua figlia, la quale verrà a sapere che la madre si è recata in America da sola.

Il Paradiso, spoiler 22/4: Dante fa un passo indietro

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmesso il 22 aprile, svelano che Dante farà un passo indietro, sorprendendo Conti. Romagnoli, infatti, si presenterà da Vittorio, informandolo che rinuncerà a tutti i beni che ha ottenuto finora. A quanto pare l'uomo sotterrerà l'ascia di guerra nei confronti di Conti, che non vedrà più come un rivale da sconfiggere. Con molta probabilità, le ragioni che, spingeranno Dante a comportarsi in questo modo, saranno dettate dai sentimenti che prova per Beatrice.