Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera ideata da Giannandrea Pecorelli, per le puntate conclusive della sesta stagione in onda dal 25 al 29 aprile, evidenziano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) sarà intenzionata a vendicarsi di Stefania Colombo (Grace Ambrose), dopo aver scoperto che la ragazza e l'ex stanno intrattenendo un flirt. La figlia di Ezio (Massimo Poggio), intanto, confesserà alla collega Irene Cipriani (Francesca Del Fa) di avere in mente di porre fine alla liaison con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) per salvaguardare la madre Gloria Moreau (Lara Komar).

Gemma, difatti, avanzerà un ricatto a Stefania: se quest'ultima decidesse di proseguire la storia d'amore con Marco, denuncerebbe Gloria alle autorità. Il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina), poco dopo, proporrà alla giovane Colombo di fidanzarsi ufficialmente, ma la ragazza lo allontanerà per far sì che la madre non abbia guai con la giustizia. La capo commessa, in ultimo, deciderà di costituirsi alle forze dell'ordine in gran segreto, mentre tra Stefania e Marco trionferà l'amore.

Ezio potrebbe faticare a credere che Veronica non sappia niente del ricatto avanzato da Gemma a Gloria

All'inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Ezio era arrivato a Milano assieme alla compagna Veronica e alla figlia acquisita Gemma.

Aveva sin da subito cercato di costruirsi una famiglia nel capoluogo lombardo, cercando al contempo di rendere partecipe anche la sua figlia biologica Stefania.

L'arrivo in città del personaggio di Gloria, moglie di Ezio e madre di Stefania, aveva rimescolato le carte, col feeling tra Colombo senior e la capo commessa che, col trascorrere degli episodi, pareva crescere a dismisura.

La vicinanza tra Moreau e Teresio ha fatto storcere il naso a Veronica, la quale era entrata a casa della rivale amorosa trovando la prova del legame tra quest'ultima e il compagno. Zanatta senior, quindi, aveva affrontato Gloria, intimandole di stare lontana da Ezio e a origliare tale diatriba c'era stata Gemma.

La cavallerizza del Circolo, timorosa che la madre potesse soffrire, aveva inviato una missiva minatoria a Moreau.

A fronte di questi atti sleali di madre e figlia Zanatta, Ezio potrebbe faticare a credere che la compagna non sappia nulla del ricatto avanzato da Gemma nei riguardi di Gloria.

Teresio potrebbe lasciare Veronica appreso il ricatto di Gemma a Gloria

Che il legame amoroso tra Ezio e Veronica fosse al capolinea da qualche tempo non è un segreto, ma l'eventuale scoperta di Colombo senior che la compagna non abbia in alcun modo tentato di frenare le mire vendicative della figlia nei confronti della capo commessa potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso. Il signor Colombo non tollererebbe la mancanza di lealtà e la propensione a minacce e ricatti, soprattutto messi in campo da Gemma e presumibilmente avvallati dalla madre.

Qualora Teresio dovesse fare quest'amara scoperta, potrebbe decidere di troncare la relazione con Veronica e sostenere totalmente la moglie Gloria, magari assumendo un ottimo avvocato che la faccia tornare libera a breve.