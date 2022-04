Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) sono ancora legalmente sposati, quindi marito e moglie, nonostante l'uomo stia intrattenendo una storia sentimentale, condita da una convivenza, con Veronica Zanatta (Valentina Bartolo). Tale intricata situazione sentimentale è figlia di una decisione presa dall'attuale capo commessa del grande magazzino meneghino quando faceva l'ostetrica. Un giorno, difatti, una signora in stato interessante aveva bussato alla sua porta di casa e le condizioni della stessa erano particolarmente critiche.

Gloria, quindi, si era trovata a prendere una scelta alquanto complicata: salvare la vita del bimbo o della madre. La decisione di Moreau ricadde sulla seconda opzione e la paziente si salvò, ma il marito di quest'ultima scelse di denunciare la moglie di Ezio con l'accusa di praticare aborti. A quel punto, Gloria rischiava di finire dietro le sbarre e, di comune accordo col marito, scelse di espatriare in Francia cambiando il proprio cognome da Moreau a Morelli. La decisione ulteriore che presero Colombo e Moreau fu di non rivelare l'accaduto alla piccola Stefania Colombo (Grace Ambrose), facendole credere che sua madre fosse passata a miglior vita.

Gli alti e bassi tra Ezio e Veronica

Che la relazione sentimentale tra Ezio e Veronica non sia più idilliaca come all'inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore non è un segreto.

Col trascorrere degli episodi, la lancetta delle attenzioni di Colombo è parsa virare sempre più verso Gloria Moreau, sia per scelta personale che per accadimenti all'apparenza fortuiti.

D'accordo che in atelier lavora sua figlia Stefania come Venere, ma Ezio quando passa a fare una visita al negozio pare non riesca a fare a meno di scambiare qualche battuta con la moglie.

Dall'altro lato, la signora Zanatta ha fiutato l'allontanamento del compagno oramai da un bel po' e, al contempo, teme che lo stesso possa tentare di riconsolidare la famiglia Colombo.

Parecchio lontano, difatti, sembra il tempo in cui Ezio e Veronica avevano programmato la data delle loro nozze, successivamente annullata.

Ezio potrebbe lasciare Veronica dicendole di essere innamorato di Gloria

Quando Ezio e Gloria trascorrono del tempo assieme, che sia per un evento poco piacevole o semplicemente per diletto, appare palese come tra i due la scintilla dell'amore non si sia mai realmente spenta.

A tal proposito, il finale della sesta stagione dello sceneggiato italiano potrebbe riservare un epilogo felice per la coppia. Colombo, difatti, potrebbe accorgersi di non provare più alcun sentimento nei riguardi di Zanatta. A fronte di ciò, Ezio potrebbe lasciare Veronica dicendole di essere ancora innamorato di Gloria.