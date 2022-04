La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame dello sceneggiato nostrano creato da Giannandrea Pecorelli per gli episodi dal n° 151 al 155 svelano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) riunirà lo staff del grande magazzino milanese per comunicargli che Beatrice (Caterina Bertone) è in coma. Dante Romagnoli (Luca Bastianello), intanto, affronterà a muso duro il socio Vittorio rivendicando il diritto di stare accanto alla madre della piccola Serena (Giulia Patrignani), essendone profondamente innamorato.

Conti, vedendo la cognata in quello stato, avrà un crollo emotivo e, allo stesso tempo, anche Dante sarà disperato sentendosi impotente di fronte al coma della sua amata. Beatrice, infine, aprirà finalmente gli occhi e sarà fuori pericolo, mentre l'italo americano dirà a Vittorio di voler rinunciare a tutto quello ottenuto sino a quell'istante, marchio del Paradiso compreso.

Serena ha chiesto alla mamma Beatrice se vuole sposare Dante

Nel corso della puntata della fiction daily italiana andata in onda ieri, 8 aprile, Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Vittorio hanno pensato di delegare a Dante il compito di parlare col suo amico tipografo del preventivo ricevuto per l'atelier.

Romagnoli ha introdotto Serena come consulente delle bambole e la bimba ha dato dei suggerimenti per il cartamodello migliore per il prossimo allegato del Paradiso Market.

La piccola Conti ha rivelato alla madre Beatrice che l'italo americano sulle prime non le stava simpatico, in quanto lo zio Vittorio lo guardava di traverso.

La contabile, a quel punto, ha fatto presente alla figlia che Vittorio e Dante devono innanzitutto essere colleghi, quindi non per forza amici.

A seguito di tale puntualizzazione, Serena è insorta spontaneamente con la domanda: "Pensate di sposarvi?" - riferendosi alla madre e Dante - ma Beatrice ha tergiversato a riguardo.

Dall'ingenua e dolce domanda della bambina sembrerebbe che la stessa sarebbe contenta qualora la madre e Dante convolassero a nozze.

Dante potrebbe chiedere a Beatrice di sposarlo ma lei non accettare

Il risveglio dal coma per Beatrice la metterà di fronte a una doppia novità: aver archiviato la nefasta ipotesi di passare a miglior vita e la dichiarazione d'amore che Dante farà nei suoi riguardi.

Nell'episodio che andrà in onda il 22 aprile, come anticipato, Romagnoli rinuncerà a ogni privilegio professionale ottenuto sino a quel momento in nome proprio dell'amore che nutre per la sua amata.

Indizi che sembrano portare ai fiori d'arancio. Dante, quindi, potrebbe chiedere a Beatrice di sposarlo ma lei rifiutare categoricamente la proposta, in quanto delusa e amareggiata dopo aver scoperto l'ultimo losco piano messo in atto dall'imprenditore.