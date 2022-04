Proseguono spediti gli appuntamenti de Il Paradiso delle Signore 6. Diversi sono gli intrecci che attualmente tengono banco nella soap di Rai 1. Beatrice e Dante sono sempre più affiatati, anche se Vittorio non ne è per nulla felice. Per Conti, infatti, Dante avrebbe un secondo fine con la cognata e più volte le ha fatto notare di non nutrire simpatia nei confronti di Romagnoli. La donna l'ha sempre difeso, ma le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda il 13 aprile svelano che la mamma di Serena inizierà a capire che Dante sta tramando qualcosa.

Umberto, invece, avrà da ridere sul comportamento di Flora e sul fatto che lei si sia confidata con Ludovica sulla loro relazione segreta.

Spoiler Il Paradiso delle Signore del 13 aprile: Beatrice sospettosa

Da tempo ormai, Umberto e Flora hanno lasciato trapelare i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Adelaide ha iniziato ad avere dei sospetti quando ha notato degli orecchini indossati da Flora. Proprio quest'ultima ha trovato conforto in Ludovica. Le due giovani donne, infatti, sono diventate molto amiche e Flora ha deciso di confidare a Brancia quanto sta accadendo a casa Guarnieri. Ludovica ha aiutato l'amica sviando i sospetti di Adelaide. Il commendatore, però, non sarà per nulla d'accordo sul modo di agire della stilista.

Durante la puntata del 13 aprile, Umberto rimprovererà Flora [VIDEO] per aver confidato a Ludovica il loro avvicinamento e aver così messo a rischio l'integrità familiare.

Beatrice, invece, sembra essere sempre più presa da Dante. I due hanno trovato una vera intesa. Romagnoli si è anche avvicinato a Serena per amore di sua madre.

Beatrice è comunque molto sveglia e le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, infatti, svelano che la donna inizierà ad accorgersi degli strani comportamenti del socio di Conti. Romagnoli sarà però molto bravo a sviare ogni dubbio.

Anticipazioni Il Paradiso del 13 aprile: Ludovica parla a Marcello della malattia della madre

Ludovica ha promesso alla madre Flavia di non rivelare nulla sulla sua malattia a Marcello. La ragazza è stata così costretta a raccontare delle menzogne al suo fidanzato. La situazione però cambierà, dato che Ludovica non riuscirà più a sostenere questo peso e rivelerà a Marcello il vero stato di salute della madre. Barbieri sarà molto dispiaciuto, soprattutto perché non potrà aiutare Flavia economicamente con le spese per le cure. Salvatore, dopo aver stabilito la data delle nozze, si troverà a dover far i conti con un imprevisto, che si risolverà in breve tempo. Il figlio di Agnese, dopo aver perso l'anello di fidanzamento, riuscirà a ritrovarlo e a fare un sorpresa ad Anna.