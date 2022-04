Continuano ad andare in onda su Rai 1 le puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Tantissime novità nella trama sono in arrivo per i telespettatori. Durante le ultime puntate andate in onda, i telespettatori hanno assistito ad un forte avvicinamento tra Dante e Beatrice. Lo spietato uomo d'affari si è avvicinato anche a Serena per cercare di far breccia nel cuore della madre. Romagnoli non è però un uomo sincero e Beatrice potrebbe venire presto a conoscenza di alcuni lasci affari del suo amato. Durante l'appuntamento del 14 aprile, Vittorio inizierà ad indagare ancora più approfonditamente sul suo socio in affari.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 14 aprile: Vittorio chiede aiuto a Roberto

Vittorio non nutre per nulla simpatia nei confronti di Romagnoli. In passato, l'imprenditore si è dimostrato del tutto inaffidabile ed ha intaccato la relazione tra Conti e Marta diventando l'amante di quest'ultima. Il cognato di Beatrice non ha mai gradito l'avvicinamento tra Romagnoli e la madre di Serena. Più volte il proprietario del Paradiso si è mostrato scontroso con Romagnoli e molto sospettoso. L'ex di Marta continuerà a nutrire molti dubbi sul suo socio in affari, tanto che durante la puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 aprile, chiederà a Roberto di tenere sotto controllo Dante e i suoi movimenti.

Il cugino di Fiorenza ha molto da nascondere, visto che ha deciso di comprare alcuni locali in America e di aprirli a marchio Paradiso, ovviamente all'insaputa di tutti. Flavia continuerà la messa in scena che riguarda l'invenzione della sua malattia. La donna avrà infatti come scopo quello di far allontanare la figlia da Marcello per farla avvicinare a Ferdinando, un ricco uomo d'affari che si è sempre mostrato molto disponibile con Flavia.

Trama Il Paradiso del 14 aprile: Fiorenza rivela a Ferdinando della malattia di Flavia

Nel corso della messa in onda del 14 aprile de Il Paradiso delle Signore, Fiorenza avrà uno scambio di dialogo con Torrebruna. La cugina di Dante rivelerà all'uomo d'affari che Flavia ha una malattia molto grave. La donna dirà a Ferdinando che ci sarà la possibilità di procedere con un'operazione, ma che questa si dovrà tenere in una clinica americana.

Vista la situazione economica molto difficile della Brancia, Torrebruna si offrirà di pagare l'intervento. La mamma di Ludovica, nonostante sia molto orgogliosa, accetterà l'aiuto di Ferdinando, che sembra essere diventato ormai un amico molto fidato per lei. Flavia però, non vorrà che Ludovica venga a conoscenza che sarà Ferdinando a pagare l'intervento. Purtroppo però, la giovane fidanzata di Marcello scoprirà ben presto la verità.