Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. La sesta stagione sta per giungere al termine e le puntate diventano sempre più interessanti, con numerosi colpi di scena. In particolare, nel prossimo episodio, i riflettori sono puntati su Dante Romagnoli e Vittorio Conti. I due sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Beatrice, la quale si trova ancora in stato di incoscienza in ospedale, in seguito al brutto incidente avuto di recente.

Inoltre, continuano le vicende che vedono coinvolti Flora, Umberto e la contessa Adelaide.

Il crollo emotivo del direttore del Paradiso

Nel corso del prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, in onda domani 20 aprile su Rai 1 a partire dalle 15:55, nonostante Vittorio Conti si sia rivolto ad un luminare, i medici continuano a non fornirgli ottime notizie sulle condizioni di salute di sua cognata Beatrice. La donna, infatti, da quando ha avuto un terribile incidente, si trova ancora in stato di incoscienza. Pertanto, sentendosi impotente, il direttore del Paradiso ha un brutto crollo emotivo.

Nel frattempo, invece, anche Dante Romagnoli è molto preoccupato. D'altronde è anche a causa sua se Beatrice si trova in questo stato poiché, dopo che ha scoperto i suoi piani, è rimasta fortemente turbata al punto da avere l'incidente.

Nonostante Vittorio ha impedito a Dante di recarsi in ospedale, quest'ultimo decide comunque di andare a trovare la signora Conti, esternando liberamente tutta la sua disperazione.

Una nuova proposta per la Venere del Paradiso

Nel contempo, mentre soffre terribilmente per il brusco allontanamento di Umberto, la giovane stilista Flora riceve una chiamata inaspettata.

Le offrono un nuovo lavoro oltreoceano. La proposta è allettante e, ora, deve decidere cosa fare. D'altronde, partire potrebbe aiutarla a dimenticare Guarnieri. Inoltre, sarebbe un'ottima opportunità che le permetterebbe di crescere a livello professionale, lasciando il suo posto come Venere del Paradiso per partire oltreoceano.

Al Paradiso c'è sempre spazio per l'amore

Infine, Stefania è ancora molto confusa per quanto riguarda il suo rapporto con Marco. Dopo che lui le ha lasciato un biglietto per incontrarlo di nascosto, è molto indecisa. Da un lato vorrebbe accettare, dall'altro si sente in colpa. D'altronde ha fatto di tutto per cercare di non ferire la sorellastra Gemma.

Pertanto, quando Gloria Moreau si rende conto che sua figlia potrebbe rinunciare all'amore, cerca di aiutarla e la sprona a non fare un passo indietro. Grazie al suggerimento di sua madre, la giovane Venere del Paradiso, Stefania, accetta di incontrare Marco Di Sant'Erasmo. Non appena si vedono, i due si scambiano finalmente un lungo e appassionato bacio.