Il Paradiso delle Signore 6 è quasi arrivato alla fine di questa sesta stagione. Tanti gli intrighi sentimentali e non che hanno colpito i telespettatori di Rai 1. Ancora tantissime questioni devono però risolversi. Una tra queste è la relazione, non ancora del tutto sbocciata, tra Marco e Stefania. La giovane Colombo infatti, sta trattenendo i suoi sentimenti per non ferire Gemma. Quest'ultima spera, infatti ,di poter riconquistare il suo amato e non è ancora a conoscenza che di Sant'Erasmo si è innamorato della figlia di Gloria. Durante l'appuntamento del 21 aprile, Adelaide metterà in guardia Gemma su Marco.

La Contessa, che all'inizio ha avuto difficoltà ad accettare il fidanzamento del nipote con la figlia di Veronica, adesso sembra essere totalmente dalla parte di Gemma.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 21 aprile: Sofia annuncia l'abbandono della Caffetteria

Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore non saranno esenti da colpi di scena inaspettati. Uno tra questi è l'addio di Sofia. Nel corso della puntata del 21 aprile infatti, Sofia annuncerà l'addio alla Caffetteria. Galbiati si recherà a Firenze per un'occasione di lavoro molto importante, che potrebbe svoltarle la vita. La donna potrebbe non essere l'unica a voler cambiare la sua vita. Anche per Marcello infatti, ci sarà aria di cambiamento.

Il giovane non sarà così sicuro di voler continuare la sua carriera al Circolo. Il fidanzato di Ludovica si sentirà inadeguato per questo ruolo e deciderà di confidarsi con Armando.

Marcello ha occupato al Circolo il ruolo di vicedirettore, ma adesso questo ruolo in posto così esclusivo sembrerà stargli stretto. Il ragazzo deciderà comunque di tenere questo pensiero per se, almeno per il momento.

Ludovica sarà dunque allo scuro dei pensieri del suo fidanzato.

Spoiler Il Paradiso delle Signore del 21 aprile: Adelaide si allea con Gemma

Adelaide non ha preso per niente bene la rottura tra il nipote e Gemma. La Contessa infatti, aveva imparato a conoscere la ragazza e ad apprezzarne le qualità. La figlia di Veronica è ancora convinta di voler riconquistare Marco, ma la Contessa sa bene che l'attenzione del nipote è adesso concentrata su un'altra donna.

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore del 21 aprile, mostrerà Adelaide mettere in guardia Gemma. La donna cercherà di far desistere Zanatta dal suo intento di voler riconquistare di Sant'Erasmo. Gemma però non ne vorrà sapere nulla e continuerà con il suo piano.

Oltre Sofia, anche Flora penserà di lasciare Il Paradiso. La stilista ha infatti ricevuto una proposta di lavoro molto conveniente al di fuori dall'Italia. Per la gioia di Dante e Vittorio, Beatrice si risveglierà dal coma. Romagnoli non perderà tempo per confessargli tutto l'amore che prova per lei.