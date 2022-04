Continuano gli intrighi sentimentali per i personaggi de Il Paradiso delle Signore. Durante le ultime settimane i telespettatori sono sempre più incentrati sull'avvicinamento tra Marco e Stefania. Non potendo più tenere nascosti i suoi sentimenti, il giovane di Sant'Erasmo ha deciso di lasciare Gemma. Da allora però, quest'ultima non ha mai smesso di sperare in una rappacificazione. La figlia di Veronica fino ad ora non ha intuito nulla sulla tresca tra l'ex e Stefania. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 22 aprile però, svelano che Zanatta inizierà a nutrire i primi sospetti e avrà presto delle conferme sulla relazione tra la figlia di Gloria e il nipote della Contessa.

Spoiler Il Paradiso delle Signore del 22 aprile: Ludovica scopre che sua madre è partita senza di lei

L'appuntamento del 22 aprile con Il Paradiso delle Signore sarà ricco di novità. Flavia ha messo in piedi una vera e propria recita fingendosi malata. Brancia non versa in condizioni economiche favorevoli da quando è stata lasciata da Jean Paul. La donna si è così inventata di avere una grave malattia che necessita di immediate cure. Ferdinando si è subito offerto di pagare queste cure. Ludovica voleva partire per l'America con la madre per accompagnarla durante l'operazione. La ragazza però, avrebbe così scoperto che quelle della madre erano tutte menzogne. Le anticipazioni della puntata numero 155, ci svelano che Flavia partirà da sola e la figlia scoprirà della sua partenza dopo.

Per Flora arriverà invece il momento di comunicare ad Umberto la sua decisione riguardo il suo lavoro. La stilista comunicherà a Guarnieri che lascerà l'Italia per trasferirsi a lavorare in America. Dante sembrerà essere cambiato per amore di Beatrice. Dopo il risveglio di quest'ultima, Romagnoli si recherà da Vittorio e gli comunicherà la sua decisione di rinunciare a quanto ottenuto fino ad allora proprio per amore della madre di Serena.

Trama Il Paradiso delle Signore del 22/4: Gemma scopre la verità su Stefania e Marco

Per la figlia di Veronica sembrerà essere arrivato il momento di aprire gli occhi sul suo ex. La ragazza infatti, fino ad ora ha pensato di poter riconquistare l'amore del suo ex, non essendo però a conoscenza che il ragazzo è innamorato di Stefania ed è questa la motivazione per cui la loro relazione si è conclusa ad un passo dal fidanzamento ufficiale.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 aprile, ci svelano che la giovane Zanatta inizierà a nutrire dei sospetti. Non passerà molto tempo e i suoi dubbi avranno conferma. Zanatta scoprirà che Marco e Stefania sono innamorati l'uno dell'altra.