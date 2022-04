Proseguono i consueti appuntamenti con la soap Il Paradiso delle Signore, ormai giunta quasi al termine della sua sesta stagione. Gli episodi vanno regolarmente in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nella prossima puntata, non mancheranno di sicuro gli attesi e avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la serie. In particolare, i riflettori sono puntati su Flora Gentile Ravasi, la quale ha ricevuto una proposta importante di lavoro negli Stati Uniti. Inoltre, sembra che per il magazzino ci saranno dei risvolti molto interessanti.

Verso una nuova vita al di fuori del Paradiso per Flora

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda il 22 aprile, a partire dalle 15:55 su Rai 1, l'attenzione è posta sulla decisione di Flora. Quest'ultima, ha ricevuto un'offerta di lavoro oltreoceano. Dopo un'attenta riflessione, decide di non lasciarsi sfuggire una possibilità del genere.

Pertanto, dopo aver preso la decisione di partire per dare una svolta decisiva nella sua vita, informa anche Umberto Guarnieri.

Intanto, Ludovica continua ad essere seriamente preoccupata nei confronti di sua madre Flavia. La donna deve andare negli Stati Uniti in una rinomata clinica per affrontare un delicato intervento. Ovviamente si tratta soltanto di una farsa perché non è realmente malata.

D'altronde non vuole che sua figlia l'accompagni, altrimenti farebbe saltare tutti i suoi piani. Da sempre, infatti, vuole che si avvicini al giovane e affascinante imprenditore Ferdinando Torrebruna. Se partisse, non potrebbe restare in sua compagnia. Pertanto, decide di prendere l'aereo da sola, senza avvisare Ludovica. Quando quest'ultima viene a scoprirlo, resterà profondamente amareggiata.

L'amore non va mai in vacanza al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Marco e Stefania sentono di essere sempre più innamorati. D'altro canto, però, non vogliono far soffrire la giovane Zanatta ulteriormente e continuano a vedersi in gran segreto. Purtroppo per loro, nonostante gli sforzi, Gemma nutre dei forti sospetti sulla coppia.

Pertanto, inizia ad indagare sul loro conto e arriva a scoprire, con sommo dispiacere, la verità sulla loro relazione segreta.

Infine, Dante capisce di voler dimostrare quanto tiene a Beatrice e compie un gesto inaspettato. Dopo aver riflettuto a lungo, preferisce rinunciare a tutto quello che ha ottenuto - seppur con l'inganno - nell'ultimo periodo. Pertanto, si reca senza preavviso da Vittorio Conti e gli annuncia di aver intenzione di restituire le sue quote del Paradiso. Ovviamente rinuncerà anche al suo progetto di espansione oltreoceano.