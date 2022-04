Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 il 29 aprile si concluderà. Nel corso del prossimo episodio del 27 aprile, i riflettori sono puntati sul difficile momento che sta vivendo Stefania Colombo. Purtroppo, adesso deve compiere una dura scelta, poiché la sorellastra Gemma Zanatta l'ha messa con le spalle al muro.

Un ricatto inaspettato al Paradiso delle Signore

Durante la prossima puntata de Il Paradiso delle Signore la giovane Colombo è disperata.

La sorellastra Gemma si è infuriata con lei perché non riesce ad accettare l'idea che abbia fatto breccia nel cuore di Marco. Pertanto ha deciso di ricattare Stefania: quest'ultima deve scegliere se salvare la sua relazione con il giornalista oppure sua madre Gloria.

La decisione per la giovane Venere è veramente difficile. Infatti, soltanto di recente ha riallacciato i rapporti con la donna che l'ha messa al mondo, ma è anche molto innamorata di Marco. Dopo tanto tempo, finalmente, è riuscita a dichiarargli tutto il suo amore. Purtroppo, però, adesso si ritrova messa con le spalle al muro e deve prendere una decisione in modo rapido. Pertanto, sceglie di sacrificare la sua relazione sentimentale per tutelare Gloria.

Non c'è tempo per i rancori al Paradiso delle Signore

Intanto, il direttore del Paradiso Vittorio Conti, si rende conto che sua cognata Beatrice da quando è stata dimessa dall'ospedale è sempre più triste. La giovane donna fa di tutto per stare lontana da Dante, ma nutre dei forti sentimenti nei suoi confronti, pertanto soffre terribilmente per la situazione che si è venuta a creare.

Non riesce, comunque, a perdonarlo per aver ingannato sia lei che suo cognato.

D'altro canto, Vittorio non riesce a sopportare l'idea che sua cognata stia così giù di morale. Nonostante Dante sia da sempre il suo acerrimo nemico, decide di aiutarlo e di architettare un piano per far sì che la coppia ritorni insieme.

Nuovi amori e dissapori al Paradiso delle Signore

Nel contempo, la relazione sentimentale di Marcello e Ludovica risulta essere in bilico da diverso tempo. Pertanto, il giovane barista prende coraggio e decide di lasciare definitivamente la sua fidanzata. Tuttavia, però, la giovane Brancia viene subito consolata dall'affascinante imprenditore Ferdinando Torrebruna, il quale ha colto l'occasione per avvicinarsi ulteriormente a lei.

Infine, il commendatore Umberto Guarnieri si rende conto che non riesce a smettere di pensare a Flora, pertanto lascia la contessa Adelaide. Proprio per questo motivo, Guarnieri decide di fermare la giovane stilista proprio mentre sta per partire per gli Stati Uniti.