La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana per l'episodio n° 159 della sesta stagione raccontano che Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) consegnerà a Stefania Colombo (Grace Ambrose) l'anello di fidanzamento ma la Venere sarà costretta ad allontanarlo per salvaguardare la madre Gloria Moreau (Lara Komar). Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco), intanto, proporrà a Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) di fare un viaggio insieme in Grecia, mentre la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) dovrà accettare che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) si è innamorato di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

La piccola Irene, infine, dirà alla mamma Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) che le piacerebbe trasferirsi in pianta stabile nel capoluogo lombardo, nel frattempo Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Beatrice Conti (Caterina Bertone) si riavvicineranno.

Marco consegnerà a Stefania l'anello di fidanzamento ma la ragazza lo rifiuterà

Le trame della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli per la puntata che andrà in onda giovedì 28 aprile svelano che Marco procederà nel suo intento romantico, quindi consegnerà alla sua amata Stefania l'anello di fidanzamento.

La giovane Colombo, però, sarà costretta ad allontanare il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, in quanto vorrà evitare che la mamma Gloria finisca in galera a causa del ricatto subito da Gemma Zanatta (Gaia Bavaro).

Ferdinando, poco dopo, si renderà conto che Ludovica ha il cuore spezzato dopo essere stata lasciata da Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Nell'intento di regalare una parentesi spensierata alla bella Brancia Di Montalto, l'ex armatore le proporrà di fare insieme un viaggio in Grecia.

Dante e Beatrice si riavvicineranno grazie allo zampino di Vittorio

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio del 28 aprile evidenziano che Adelaide, dopo essere stata lasciata dal cognato Umberto, dovrà fare i conti col fatto che il commendatore si è innamorato della figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Dopo aver legato con la nonna acquisita Agnese (Antonella Attili), la piccola Irene comunicherà a Salvo e alla mamma Anna che le piacerebbe vivere a Milano.

Tale cambio d'opinione da parte della bimba sarà un'ottima notizia per i promessi sposi, in quanto non avranno più alcun impedimento per costruirsi una vita assieme in Lombardia.

Ci sarà, in ultimo, un riavvicinamento tra Beatrice e Dante grazie allo zampino di Vittorio.