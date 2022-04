Continua l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Per le puntate in onda nella settimana dal 4 all'8 aprile, l'attenzione torna a essere puntata sulle vicende di Flavia e sua figlia Ludovica. Stefania, intanto, farà pace con sua madre.

Marco rompe il fidanzamento con Gemma

Nel corso dei prossimi episodi de il Paradiso delle Signore non mancheranno di certo i coinvolgenti colpi di scena. Stefania, dopo aver baciato Marco, decide di non farne parola con nessuno per il bene della sorellastra Gemma.

D'altro canto, però, il giovane Di Sant'Erasmo non riesce più a mantenere il segreto e si confida apertamente con il suo amico Roberto.

Intanto la giovane Zanatta è intenzionata ad annunciare il suo fidanzamento con il giornalista. Per l'occasione viene organizzata una cena a Villa Guarnieri per riunire entrambe le famiglie. Purtroppo, però, con l'avvicinarsi dell'evento Marco capisce di non poter più negare i sentimenti che nutre nei confronti di Stefania, pertanto decide di lasciare la sua ragazza.

Il rapporto di Stefania con sua madre

Nel contempo accade qualcosa di imprevedibile nella vita di Stefania. Inizia a essere profondamente turbata per quanto accaduto di recente e Gloria si accorge che la giovane Venere del Paradiso è triste.

Contro ogni previsione, la giovane Colombo si confida con lei, riallacciando finalmente i rapporti con sua madre.

Per l'estrema felicità, Moreau corre da Ezio per raccontargli di aver finalmente fatto pace con sua figlia. Quando Veronica lo scopre si spaventa: la famiglia Colombo potrebbe ricongiungersi.

I sospetti di Adelaide su Flora

Intanto la contessa Adelaide nota che Flora indossa un nuovo paio di orecchini preziosi. Comincia ad avere dei sospetti su chi possa averglieli donati e va fino in fondo alla questione. Quando scopre che è stato proprio Umberto a regalarglieli, decide di stuzzicare la giovane Ravasi affinché lei confessi.

Al tempo stesso, però, quest'ultima si confida con la sua amica fidata Ludovica, la quale le suggerisce sia di lasciare Villa Guarnieri, che di rivelare tutto al commendatore.

Seguendo il consiglio dell'amica, la giovane donna si rivolge a Umberto, il quale trova immediatamente un'ottima soluzione per tranquillizzare la contessa Adelaide. Il suo piano funziona al punto che quest'ultima si scusa con la diretta interessata e le chiede, addirittura, di non lasciare più la villa.

Flavia si finge malata

Flavia cerca di impietosire sua figlia e con l'aiuto di Fiorenz, finge di avere una grave malattia. In questo modo spera che Ludovica si allontani definitivamente dal fidanzato, Marcello, e cominci a considerare l'idea di avvicinarsi all'affascinante Torrebruna.

Difatti la signora Brancia continua a raccontarle interessanti aneddoti sul conto di Ferdinando, in modo tale da incuriosirla.

Beatrice e Dante iniziano a frequentarsi assiduamente. La piccola Serena vuole avere maggiori informazioni sull'uomo che esce con sua madre e nel frattempo sta anche in compagnia di suo zio Vittorio. Successivamente il direttore del Paradis, viene a scoprire che sua nipote è stata coinvolta, a sua insaputa, nel progetto dei carta-modelli per le bambole da inserire all'interno del nuovo numero della rivista. A questa notizia non reagisce affatto bene, soprattutto perché si rende conto che Serena preferisce trascorrere il tempo con il suo acerrimo nemico: Dante Romagnoli.