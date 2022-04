Prosegue la messa in onda delle puntate conclusive della sesta stagione della serie televisiva Il Paradiso delle Signore, prodotta da Aurora TV per Rai Fiction, che tornerà nella stagione televisiva 2022-23 dopo la pausa estiva. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 28 aprile 2022 raccontano che Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), a seguito della rottura tra Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti), si farà avanti con la fanciulla invitandola a trascorrere qualche giorno di spensieratezza in Grecia in sua compagnia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 28 aprile: Stefania si allontana da Marco, Ferdinando propone un viaggio a Ludovica

Nella 159esima puntata che verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 28 aprile, a partire dalle ore 15:55 circa, Marco, non essendo a conoscenza della minaccia che la sua ex fidanzata Gemma (Gaia Bavaro) ha fatto a Stefania (Grace Ambrose) per farli lasciare, procederà con la sua intenzione: far avere l’anello di fidanzamento alla giovane Colombo per ufficializzare la loro storia d’amore. Purtroppo l’aspirante giornalista, pur ricambiando i sentimenti del nipote di Adelaide (Vanessa Gravina), non potrà fare alcun salto di gioia, in quanto non avrà altra scelta oltre a quella di prendere le distanze da lui per salvare la madre Gloria (Lara Komar) dal ricatto della perfida Gemma.

Intanto Ferdinando, sapendo che Ludovica sta soffrendo a causa della scelta improvvisa di Marcello di mettere fine alla loro relazione, si darà subito da fare per riuscire a conquistarla. Nello specifico l’armatore proporrà alla giovane Brancia di Montalto di intraprendere un viaggio in Grecia insieme a lui.

Umberto disposto a lasciare Villa Guarnieri, Beatrice e Dante si riavvicinano grazie a Vittorio

In seguito Adelaide, dopo essere stata lasciata all’improvviso dal cognato Umberto (Roberto Farnesi), farà i conti con un’altra amara decisione del commendatore, che sarà addirittura intenzionato a smettere di vivere a Villa Guarnieri per amore della stilista Flora (Lucrezia Massari).

Nel contempo arriverà un annuncio inaspettato da parte della piccola Irene, la figlia di Anna (Giulia Vecchio), dato che comunicherà ai suoi familiari di volersi trasferire nel capoluogo lombardo: si tratterà senza ombra di dubbio del più bel regalo di matrimonio che Salvatore (Emanuel Caserio) e la sua promessa sposa potessero ricevere, ma anche la nonna acquisita Agnese (Antonella Attili) non potrà che essere contenta. Per concludere il piano di Vittorio (Alessandro Tersigni) darà i suoi frutti, dato che ci sarà un riavvicinamento tra sua cognata Beatrice (Caterina Bertone) e Dante (Luca Bastianello).