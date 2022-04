Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma in streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato per la puntata di venerdì 22 aprile riportano che Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) scoprirà che la madre Flavia (Magdalena Grochowska) è partita per gli Stati Uniti da sola. Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), intanto, metterà al corrente il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) di voler accettare una proposta di lavoro negli Stati Uniti. Nel frattempo l'amore tra Stefania (Grace Ambrose) e Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) crescerà sempre più.

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), infine, verrà a conoscenza che la giovane Colombo e l'ex fidanzato hanno un flirt, mentre Dante Romagnoli (Luca Bastianello) comunicherà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di voler rinunciare a tutto ciò ottenuto sino a quell'istante.

Ludovica scoprirà che Flavia è partita alla volta degli Stati Uniti senza avvertirla

Gli spoiler della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli, per l'episodio che andrà in onda il 22 aprile, anticipano che Ludovica, nonostante la volontà di stare accanto alla madre durante il viaggio di quest'ultima in America, scoprirà che Flavia è partita alla volta degli Stati Uniti da sola e senza avvertirla.

Flora, invece, manifesterà al commendatore Umberto la volontà di accettare l'interessante proposta professionale giuntale per telefono dall'America.

Data l'intenzione di lasciare Milano a breve, la giovane Ravasi dovrà lasciare il suo impiego come stilista del Paradiso delle Signore.

L'amore tra Marco e Stefania, intanto, continuerà a crescere sempre di più, malgrado ancora la loro storia in fase embrionale non sarà agli occhi di tutti. Ma tale idillio non durerà a lungo.

Gemma scoprirà il flirt tra Stefania e Marco

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata di venerdì 22 aprile rivelano che Gemma nutrirà dei sospetti sempre più forti riguardo un eventuale flirt tra Stefania e l'ex fidanzato.

La figlia di Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), successivamente, scoprirà che i suoi timori sono ben fondati.

Dante, infine, si presenterà al cospetto del rivale Vittorio, palesando allo stesso l'inaspettata volontà di voler rinunciare a tutto ciò che ha ottenuto sinora per onorare il suo amore nei riguardi di Beatrice Conti (Caterina Bertone).

La redenzione di Romagnoli nei riguardi di Vittorio sarà veritiera o i telespettatori dovranno attendersi un bluff?