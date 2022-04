Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, vagamente ispirata all'omonimo romando dello scrittore francese, Zola. Nelle puntate della settimana che va dal 18 al 22 aprile, non mancheranno gli attesi colpi di scena che vedranno coinvolti alcuni dei protagonisti principali della serie. In particolare, i riflettori tornano ad essere puntati sul difficile rapporto tra Vittorio Conti e Dante Romagnoli. Tra i due non scorre buon sangue da diverso tempo, ma in seguito ai recenti avvenimenti il clima tra loro risulta essere sempre più teso.

Dante affronta il direttore del Paradiso

Nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap, Vittorio Conti aggiorna l'intera squadra del magazzino sulle condizioni di sua cognata Beatrice. Purtroppo, quest'ultima si trova ancora in coma in ospedale, pertanto il direttore del Paradiso decide di rivolgersi ad un luminare con la speranza che possa guarirla. Intanto, però, Dante Romagnoli affronta direttamente il direttore del Paradiso poiché pretende di poter andare a trovare la signora Conti.

Nel contempo, la situazione di Beatrice sembra non migliorare e, per sostenere le spese utili a guarirla, Vittorio si trova costretto a compiere un gesto molto doloroso: cedere il marchio del Paradiso proprio a Romagnoli.

Ovviamente, il direttore mette comunque in chiaro quali siano le sue condizioni, prima di compiere questa scelta definitiva.

Purtroppo, però, nonostante tutti i suoi sforzi, i medici non riescono a rassicurare Conti sulle condizioni di sua cognata, pertanto egli ha un crollo emotivo non indifferente. Anche Dante è disperato per la situazione e va a trovare la sua amata in ospedale, finché finalmente non giunge un'ottima notizia: Beatrice è fuori pericolo.

Colmo di gioia, Romagnoli le dichiara tutto il suo amore e prende una decisione inaspettata: rinuncia a tutto ciò che ha ottenuto in questi mesi dal Paradiso.

Amori non corrisposti al Paradiso

Nel frattempo, Flora comincia a fantasticare sulla sua relazione con Umberto, nella speranza che possano esserci dei risvolti positivi con lui.

In realtà, quest'ultimo, cerca in tutti i modi di dimostrare alla contessa Adelaide quanto ci tenga a lei, la quale gli ha offerto un ultimatum. Pertanto, pur di accontentare la sua amata, decide di allontanarsi dalla giovane Ravasi.

Fortunatamente, Flora riceve una telefonata inaspettata che la mette dinanzi ad una scelta importante: stravolgere la sua vita, lasciando il Paradiso per trasferirsi negli Stati Uniti o seguire il cuore restando a Milano? Indecisa sulla strada da scegliere, mette all'occorrente della grandissima opportunità anche il Commendatore.

Nuovi colpi di scena al Paradiso delle Signore

Dopo aver rotto il suo fidanzamento, Marco scrive un biglietto a Stefania per darle un appuntamento.

Quest'ultima, esortata da sua madre Gloria a non rinunciare al suo amore, accetta di incontrarlo e i due si scambiano un lungo bacio. Intanto, però, Gemma è seriamente convinta che la sua storia con il giovane giornalista non sia realmente finita, pertanto è intenzionata a riconquistarlo. Nonostante la contessa Adelaide l'abbia messa in guardia sul nipote, la giovane Zanatta non vuole sentire ragione e prosegue nella speranza di ritornare insieme a lui.

Quando il rapporto tra Marco e Stefania diventa sempre più evidente, Gemma capisce che tra loro c'è un forte legame.

Tempo di fraintendimenti al Paradiso

Infine, Ferdinando Torrebruna inizia a capire di provare qualcosa per Ludovica, così si dichiara a quest'ultima, la quale, però, viene fraintesa dal suo fidanzato Marcello.

Inoltre, la giovane Brancia è intenzionata a partire per l'America per accompagnare sua madre nella rinomata clinica. In questo modo, però, ostacolerebbe i piani ben architettati da Fiorenza e Flavia. Pertanto, quest'ultima, lascia il Paese ad insaputa della figlia.

Intanto, mentre Sofia vuole abbandonare la Caffetteria, Marcello ha il desiderio di lasciare il suo posto da vicedirettore del Circolo poiché si sente fuori luogo. Piuttosto che confidarsi con la sua ragazza, lo comunica ad Armando.