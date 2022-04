Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni preannunciano che le puntate dal 25 al 29 aprile saranno molto interessanti, visto che sarà anche l'ultima settima di programmazione. Marcello, oberato dei recenti eventi, sarà sempre più in crisi, tanto da decidere di dimettersi dal suo incarico al Circolo. Ludovica, appreso che il fidanzato ha dato le dimissioni, si interrogherà sulle motivazioni di questo gesto. Tuttavia Barbieri sarà sempre più convinto di porre fine alla sua relazione con la giovane Brancia, non sentendosi all'altezza di quest'ultima.

Difatti, seppur a malincuore, riuscirà a trovare il coraggio per lasciarla. La ragazza soffrirà molto a causa della loro rottura, anche se ci sarà qualcuno pronto a consolarla. Si tratta di Ferdinando, il quale non ha mai nascosto un certo interesse per la vicepresidentessa. Per Torrebruna si presenterà l'occasione di farsi avanti, senza togliere qualcosa a un'altra persona. L'uomo, infatti, proporrà un viaggio in Grecia alla giovane, affinché si distragga dopo i dolorosi eventi che l'hanno colpita.

Il Paradiso, episodi 25-29 aprile: Marcello si dimette dal Circolo

La sesta edizione de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine e molte storyline si stanno avviando verso la conclusione.

Secondo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 aprile, per Marcello e Ludovica potrebbe non esserci un lieto fine. Barbieri difatti, già da tempo, è assalito da un senso di inadeguatezza, acuito dalle azioni di Flavia. Il giovane crede di non essere la persona giusta per Ludovica e le parole della madre di lei non fanno altro che confermarglielo.

Pertanto come primo passo deciderà di dare le dimissioni dal suo incarico al Circolo, in modo da vedere il meno possibile la sua fidanzata. Ludovica intanto, dopo aver appreso che Marcello ha lasciato il lavoro presso il prestigioso locale, si chiederà quali possano essere le motivazioni che l'abbiano spinto a compiere questo gesto.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 29/4: Barbieri chiude con Brancia

La settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore andrà avanti con Marcello sempre più convinto dell'idea che lasciare Ludovica sia la scelta migliore da prendere. Pertanto, trovato il coraggio, comunicherà la sua decisione alla ragazza. La giovane Brancia soffrirà molto per via della scelta di Barbieri, anche se potrà contare sull'appoggio di Ferdinando. Quest'ultimo, infatti, si mostrerà ben disposto ad aiutare Ludovica, per permetterle di superare questa brutta fase.

Il Paradiso, puntate fino al 29 aprile: Ferdinando propone a Ludovica un viaggio

Le anticipazioni della settimana che va dal 25 al 29 aprile svelano che Torrebruna coglierà l'occasione per stare al fianco di Ludovica.

Per lui giungerà il momento di far comprendere i propri sentimenti alla ragazza, senza tuttavia togliere qualcosa a un altro, dato che Marcello stesso l'ha lasciata. Pertanto, vedendo la giovane Brancia ancora meste per la rottura con Barbieri, le proporrà di partire per un viaggio in Grecia. Ludovica, dopo le titubanze iniziali, accetterà la proposta di Ferdinando per allontanarsi da Milano.