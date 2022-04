Gli appuntamenti settimanali con Il Paradiso delle Signore 6 continuano a suscitare molto interesse nei telespettatori, sempre più interessati al triangolo amoroso che riguarda Gemma, Stefania e Marco. Durante gli ultimi appuntamenti, i telespettatori hanno potuto assistere all'avvicinamento tra Marco e la giovane figlia di Ezio. I due però, hanno sempre cecato di tenere a freno le loro emozioni a causa della figlia di Veronica. Le nuove puntate presto in onda però, svelano che Marco prenderà finalmente una decisione. Proprio durante la messa in onda di venerdì 8 aprile, il giovane di Sant'Erasmo prenderà la decisione di lasciare quella che fino ad ora era stata la sua fidanzata.

Spoiler Il Paradiso delle Signore dell'8 aprile: Flavia vuole far allontanare Ludovica da Marcello

L'ultima puntata settimanale di venerdì 8 aprile con Il Paradiso delle Signore vedrà Flavia alle prese con il suo piano. La donna non approva l'unione della figlia con Marcello e cercherà in tutti i modi di farlo allontanare dal barista. Flavia però, cova anche l'intento di far avvicinare Ludovica al benestante Torrebruna. Per Flavia infatti, Ferdinando sarebbe un partito perfetto da far sposare alla figlia. Per portare a termine i suoi scopi, la donna chiederà aiuto alla Gramini.

I colpi di scena non finiranno, perché Flavia fingerà di avere una grave malattia e di essere prossima ad un'operazione importante.

La madre di Flavia confesserà alla figlia la sua finta malattia, proprio con l'intento di portare la ragazza dalla sua parte e riuscire a farla avvicinare al ricco Torrebruna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 8 aprile: Marco tronca con Gemma

Adelaide ha deciso di organizzare un incontro con i Colombo per sancire l'unione tra il nipote e Gemma.

La Contessa però, avrà fatto ciò all'insaputa di Marco. Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore dell'8 aprile, il giovane di Sant' Erasmo verrà a conoscenza dell'invito fatto dalla zia. Il giovane entrerà in forte crisi, visto che ormai nascondere quello che prova per Stefania è diventato difficile.

Prima che l'incontro avvenga a Villa Guarnieri, Marco deciderà di lasciare la figlia di Veronica.

Questa situazione coglierà di sorpresa la Contessa, Guarnieri e anche i Colombo. Le famiglie dei due ragazzi infatti, saranno sorprese e in forte imbarazzo. Un altro capitolo della puntata sarà quello che riguarda la piccola Serena. La piccola infatti, per trascorrere più tempo con la madre e Dante, trascurerà lo zio Vittorio. Conti, acerrimo nemico di Romagnoli, andrà su tutte le furie quando ancora una volta vedrà sottrarsi le occasioni per stare con la nipote dal suo socio in affari.