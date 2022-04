Patrizia Bonetti è stata costretta a lasciare l'Isola dei Famosi edizione 2022. La conferma sull'ormai ex naufraga è stata data dalla conduttrice del Reality Show Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, durante la quarta puntata del programma targata Mediaset di lunedì 4 aprile 2022 ha deciso di effettuare un breve aggiornamento su quella che era ritenuta un'assenza misteriosa di Patrizia. La giovane modella, giunta in Honduras, ha affrontato la prova del fuoco e ciò le ha causato dei problemi evidenti e seri. La padrona di casa del gioco ha offerto ai telespettatori dell'Isola aggiornamenti sulle condizioni attuali della web influencer di origini italo-cubane.

Il pubblico, d'altra parte, avrebbe desiderato capire maggiormente la situazione di Bonetti.

Patrizia Bonetti ha lasciato l'Isola dei Famosi

Nei giorni precedenti la puntata del 4 aprile 2022, ormai, l'ipotesi che Patrizia Bonetti avesse lasciato l'Isola dei Famosi 2022 era divenuta concreta. Prima della diretta del lunedì passato l'inviato in Honduras Alvin aveva avvisato che la giovane modella, in seguito alla prova del fuoco, aveva riscontrato dei problemi fisici e per tale motivazione non era presente ma si trovava in infermeria. La 26enne, durante tutta la puntata del 28 marzo non era apparsa in Playa Sgambada e non erano seguiti aggiornamenti sulle sue condizioni. Le ipotesi sulla situazioni di Bonetti era sostanzialmente due: o non si era ripresa definitivamente oppure era stata costretta a lasciare il reality show.

Ieri è giunta la notizia ufficiale: Patrizia Bonetti non è più una naufraga del programma condotto da Ilary Blasi.

Bonetti si trova in Italia

La conduttrice del reality show ha dato un brevissimo aggiornamento su Patrizia Bonetti, rompendo il silenzio riguardo la sua situazione. Nel corso della quarta puntata dell'Isola, la moglie dell'ex capitano della Roma ha reso noto che la web influencer di origini italo-cubane è in Italia aggiungendo: "Si sottoporrà a delle cure".

Se Patrizia deciderà di presentarsi in studio durante le prossime dirette, Ilary ha fatto sapere che la sta attendendo. Il caso di Patrizia Bonetti non è una novità per l'Isola dei Famosi. Nel corso della passata edizione del programma, ad esempio, Elisa Isoardi ha vissuto un'esperienza simile dovendo lasciare il reality show a causa di un problema all'occhio.

Per Patrizia, invece, la causa riguarda le ustioni causate dalla prova del fuoco. La giovane modella e Roberta Morise, durante quella prova, si sono spinte oltre per cercare di vincere giungendo a sfiorare i sei minuti di resistenza alle fiamme. Fu la produzione del gioco ad intervenire decretando il successo della conduttrice in quanto non si era mai mossa.