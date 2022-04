All’Isola dei Famosi, nonostante la fame, la mancanza dai propri cari, la lotta per la sopravvivenza e le varie litigate, c’è anche spazio per l’amore. Dopo essersi dichiarati amore l’uno per l’altro, Estefania e Roger continuano a fare coppia fissa sull’Isola, nonostante le proteste della ex fidanzata del modello. Estefania, presa sempre di più dal modello e complice di uno scherzo organizzato da Carmen di Pietro, ha chiesto al naufrago di sposarla.

Isola, la proposta di Estefania

All’Isola dei Famosi 2022 può succedere di tutto e non c’è solo spazio per le discussioni.

Nonostante la fame e la privazione siano motivo di litigata, spesso in Honduras si trova anche modo di portare avanti l’amore e i programmi per il futuro. Estefania e Roger Balduino continuano infatti ad essere un team di naufraghi super agguerriti, oltre ad essere anche felicemente fidanzati. Nonostante nelle precedenti puntate Roger abbia ricevuto alcune accuse dalla sua ex, Beatriz Marino, la quale sostenuto che il naufrago sia ancora innamorato di lei, l’amore tra i due pare essere più forte di tutto e a sopravvivere nonostante le difficoltà. Poche ore fa, complice la showgirl Carmen di Pietro, che dal primo giorno ha appoggiato la coppia, Estefania si è lanciata in una divertente proposta di nozze, accettata di buon grado da Balduino che si è detto pronto a portarla all’altare.

Dinanzi agli occhi di Carmen, la modella si è inginocchiata dinanzi al suo fidanzato, dicendo: “Roger, mi vuoi sposare e restare tutta la vita con me?”. Il naufrago, stando al gioco, ha risposto di si, ma mancava l’anello. Tra risate e baci, la Di Pietro ha poi commentato dicendo: “Un quadretto di perfezione”, supportando la coppia dell’Isola.

Le dolci parole di Estefania nei confronti di Roger

Recatasi in confessionale, Estefania Bernal ha riservato delle belle e dolci parole per il suo amato Roger, dicendo che nonostante siano sull'Isola dei Famosi da oltre un mese, l'amore per il suo Roger cresce sempre di più ed entrambi, ogni giorno, si sentono sempre più uniti.

La modella ha poi dichiarato che in presenza del suo amato Balduino non ha nessuna preoccupazione ed è super felice di questa relazione. Infine, la naufraga ha anche dichiarato di sentirsi pronta ad affrontare una vita insieme a lui anche fuori dal programma. Non è da escludere, dunque, che le cose tra i due potrebbero veramente sfociare, dopo il reality, in una convivenza o in un matrimonio. Tuttavia, non è da sottovalutare neanche il rapporto con l'ex di Roger, Beatriz Marino, la quale dovrebbe sbarcare presto sull'Isola per avere un confronto faccia a faccia con il suo ex amore. Non resta dunque che attendere le prossime puntata per capire meglio come si evolverà la storia tra i due, e come reagiranno dopo l'arrivo in Honduras del vulcano Beatriz.