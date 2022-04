L'avventura dei naufraghi all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, continua tra alti e bassi. La fame, la mancanza dai propri cari e le varie privazioni sono fattori che contribuiscono al nervosismo generale dei concorrenti.

Nelle ultime ore, Ilona Staller ha spesso giocato a insinuare dubbi in Lory Del Santo in merito alla fedeltà del suo fidanzato Marco Cuculo, anch'esso naufrago, arrivando ad affermare che tra Marco e la concorrente Licia possa esserci un avvicinamento di tipo tenero.

Isola, Lory sbotta dopo le accuse di Ilona

Licia Nunez, sin dal suo ingresso all’Isola dei Famosi, ha sempre raccontato, anche alla stessa Ilona Staller, di essere attratta dalle donne.

Tuttavia, dopo che Ilona ha visto Licia avvicinarsi molto a Marco Cucolo, ha iniziato a dubitare di loro due. Da qualche puntata Staller si trova su Playa Sgamada e si è confidata con Lory Del Santo, rivelandole il proprio pensiero sulla vicinanza tra Licia e Marco. Inizialmente, Lory si è detta sicura dei sentimenti che prova per Marco Cuculo e fiduciosa anche che il suo ragazzo abbia occhi solamente per lei. In seguito, dopo una seconda insinuazione da parte di Ilona, Del Santo non ha resistito e ha risposto duramente.

Il tutto è avvenuto quando Staller, dopo essersi recata da Lory, ha nuovamente detto di non esser certa che Marco sia l’uomo adatto a lei, dato che occorre vedere come si comporterà con Licia, affermando di aver notato qualcosa di sospetto tra i due e che non vorrebbe che tra di loro scattasse una scintilla.

A questo punto Lory, in maniera molto seccata, ha risposto alle insinuazioni: "Ancora con questa cosa? Sei una vipera, una viperetta”. Sentendo questa riposta, Ilora ha replicato di non essere una vipera e di non avere alcuna intenzione di offendere, ma di averci pensato bene prima di rivelare queste sue sensazioni, concludendo: "Va bene, dormi tranquilla Lory, non ti preoccupare".

Per uno scherzo del destino, durante la puntata di venerdì 29 aprile 2022, Licia Nunez ha perso al televoto e ha dunque raggiunto le due naufraghe su Playa Sgamada: le tre naufraghe potranno quindi parlare e chiarirsi in merito a Marco Cuculo.

Isola dei Famosi, puntata del 29 aprile

La puntata di venerdì 29 aprile 2022 dell'Isola dei Famosi ha fatto registrare l'eliminazione definitiva di Marco Senise e l'eliminazione da Playa Palapa di Licia Nunez, che passa così a Playa Sgamada.

I naufraghi, nel corso della puntata, si sono battuti per il "cocco quiz" di Carmen Di Pietro, che prevedeva come ricompensa cornetti e caffè. Nella prova leader a trionfare è stata Guendalina Tavassi. I nominati dal gruppo sono stati Carmen ed Estefania, mentre il nominato dal leader è stato Blind.

L'appuntamento di ieri ha totalizzato 2.463.000 telespettatori, con uno share del 17.06%, mentre invece "The Band", in onda su Rai 1, ha tenuto incollati davanti al video 2.481.000 spettatori, totalizzando uno share pari al 13.15%.