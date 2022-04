Jeremias Rodriguez è uno dei protagonisti dell'Isola dei Famosi. A poche ore dalla sesta puntata del Reality Show, il 33enne sudamericano si è scagliato contro Ilona Staller (Cicciolina). Inoltre, il naufrago ha rimproverato Marco Cucolo per l'atteggiamento che sta avendo la fidanzata Lory Del Santo nei confronti dei concorrenti.

L'attacco a Cicciolina

Il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez ha sempre dimostrato di avere un carattere piuttosto fumantino. A poche ore dalla messa in onda dalla sesta puntata dell'Isola dei Famosi, Jeremias si è scagliato contro Ilona Staller.

Scendendo nel dettaglio, il concorrente ha insinuato che la compagna d'avventura abbia un atteggiamento poco corretto nei confronti degli altri naufraghi: "Sta uscendo fuori il tuo vero carattere". Il 33enne ha precisato che in Honduras sono sempre stati tutti carini e gentili con Ilona, ma lei non avrebbe ripagato con la stessa moneta: "Non fai nulla, in più ci parli alle spalle". Come un fiume in piena, Jeremias ha attaccato Cicciolina: "Non te lo permetto".

Sebbene il diretto interessato abbia sostenuto di avere sempre trattato in maniera corretta Ilona, al tempo stesso ha sostenuto che la concorrente non prenda mai posizione.

Marco Cucolo nel mirino di Jeremias

A finire nel mirino di Jeremias Rodriguez è stato anche Marco Cucolo.

Il 33enne ha spiegato di essere venuto a conoscenza che alcuni naufraghi dell'Isola dei Famosi dicono che si sono creati due gruppi in Honduras. A tal proposito, Jeremias ha insinuato che a dire determinate cose sia stata Lory Del Santo: "Ilona ha detto che ci sono due gruppi".

Di fronte alla richiesta del naufrago di dire chi abbia messo in giro la voce, Jeremias ha tratto le sue conclusioni: "È stata Lory a dirti questo?" Nel momento in cui Ilona Staller si è rifiutata di rispondere al quesito del sudamericano, il 33enne si è rivolto a Marco Cucolo: "Dille qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare come una persona normale".

Stando al punto di vista del concorrente argentino, Lory Del Santo non farebbe altro che mettere zizzania tra naufraghi.

Tutti contro Lory Del Santo

Nel corso della precedente puntata, Lory Del Santo è finita nel mirino dei suoi compagni d'avventura. In molti hanno sostenuto che la showgirl abbia messo in atto una strategia e sia falsa.

Secondo Roberta Morise, la showgirl si sarebbe avvicinata a lei per ottenere favori in Honduras. Laura Maddaloni ha accusato Del Santo di avere manipolato Nicolas Vaporidis affinchè nominasse lei e suo marito Clemente Russo per non andare al televoto con Marco.

In puntata, Lory Del Santo ha precisato che tutto ciò che fa viene sempre visto con fare sospetto. Per questo motivo preferisce stare con pochi naufraghi.