Il 14 aprile 2022 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola Dei Famosi, il survive game condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nel corso della puntate, i telespettatori hanno notato il carattere piuttosto difficile di Jeremias Rodriguez il quale, proprio ieri sera, si è reso partecipe di duri scontri non solo con i naufraghi, ma addirittura ha mancato di rispetto al programma, ad Ilary Blasi ed ha usato alcune battute pungenti nei confronti di Vladimir Luxuria.

Jeremias appella al maschile Vladimir

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola Dei Famosi, Ilary Blasi ha messo faccia a faccia Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. I due, sin da quando hanno messo piede in Honduras, hanno dimostrato di essere due persone con nessuna affinità caratteriale e, nel corso delle settimane del reality, entrambi non hanno mai perso occasione per nominarsi, parlarsi male e litigare.

La conduttrice ha scelto di metterli a confronto e, mentre l’attore si è prestato a tale richiesta, il fratello di Belen invece ha iniziato a mostrare un atteggiamento di rifiuto dicendo: “ Io non ho nulla da dire, va bene così e non voglio parlare, avete ragione tutti voi, principalmente Vladimir. Bravi, complimenti, io non parlo perché non ho nulla da dire, voi siete i numeri uno, avete ragione voi. Chiedo scusa anche a tutta l’Italia, perché voi siete dei grandi e avete ragione”. L’atteggiamento quasi capriccioso di Jeremias è andato avanti, con battute pungenti rivolte all’opinionista Vladimir Luxuria, dicendo: ”Vladimir principalmente ha sempre ragione, bravi siete dei fenomeni che hanno sempre ragione, Nicolas poi è il numero uno, fenomeno anche lui.

Si bravo anche Vladimir, hai ragione, cioè brava”. A seguito di queste dichiarazioni di Jeremias, immediatamente i social sono impazziti, accusando il Rodriguez di mancare di rispetto a Vladimir, appellandola ancora al maschile quando ormai è una donna. Ricordiamo che qualche puntata fa anche Nicolas ha appellato al maschile Vladimir, per poi chiedere scusa nella puntata seguente.

Jeremias anche contro Nicola Savino

Nel corso della puntata del 14 aprile, Jeremias si è scagliato anche contro l'altro opinionista, Nicola Savino. Tutto è iniziato quando Jeremias, parlando con la sua fidanzata, ha rivelato di non essere adatto ai reality, di voler tornare alla sua vita di tutti i giorni e voler abbandonare il gioco.

Ironizzando, Nicola Savino ha detto: "Abbiamo una Ilona che dice pentiti ed un Rodriguez che dice di non voler fare i reality, cosa succede?" Sentendo queste parole, immediatamente Rodriguez ha sbottato dicendo di non aver mai detto parole simili e intimandogli di non dire cose false.