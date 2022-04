Negli ultimi giorni non aveva nascosto il suo malessere ed aveva chiesto ai compagni di avventura di votarlo per andare in nomination. Jeremias Rodriguez si è ritirato da L'Isola dei Famosi nel corso della puntata del 18 aprile. Dopo aver perso il duello al televoto con Estefania e Roger il fratello di Belen non ha accettato di restare a Playa Sgamada con il padre, Gustavo, e con Clemente Russo. L'argentino ha spiegato che aveva già maturato la decisione di lasciare l'Honduras perché voleva riabbracciare la fidanzata (Deborah Togni) ma anche per il clima che si era creato in palapa.

"Sono stanco di litigare, non ho mai voluto comandare e vi assicuro che sono una persona umile" - ha riferito mentre Ilary Blasi tentava di convincerlo a proseguire l'avventura nel reality.

"Noi Rodriguez sono 15 anni che subiamo questi attacchi inutili e qui mi sono sempre comportato da persona reale" - ha aggiunto prima di far perdere le staffe a Vladimir Luxuria quando ha affermato che non ama il mondo dei reality. "Noi ti conosciamo solo per quelli" - ha ribattuto l'opinionista con Nicola Savino che ha chiuso la questione con una battuta: "Non gli piacciono e per questo andrà a Temptation Island l'anno prossimo".

Il fratello di Belen: 'Erano 3 anni che non stavo con le persone, ho vinto la sfida'

L'avventura bis di Jeremias Rodriguez a L'Isola dei Famosi si è conclusa nel corso della nona puntata. Il 33enne ha deciso di ritirarsi dopo aver perso al televoto con Estefania e Roger rinunciando all'opportunità di provare a rientrare in gioco accettando di restare su Playa Sgamada con il padre e Clemente Russo.

Una decisione che prima della puntata aveva anticipato a Licia Nunez: "Lo so che è un lavoro e nessuno mi ha costretto a venire ma quando le cose negative superano quelle positive l'unica cosa che puoi fare è andare via" - ha affermato il fratello di Belen che ha riferito che il suo obiettivo principale era vincere una sfida con se stesso e non il reality.

"Erano tre anni che non stavo con le persone ed il mio scopo era quello di non impazzire con loro. Mi sono messo alla prova e credo di aver vinto questa sfida" - ha sottolineato l'argentino che aveva anticipato alla compagna di avventura che non aveva nessuna intenzione di restare "sull'altra Playa" in caso di esito negativo del televoto: "Voglio creare la mia famiglia, non sono più un ragazzino".

Il ritiro di Jeremias: 'Quando rientrerò vi darò una notizia bellissima'

Motivazioni che Jeremias Rodriguez ha ribadito anche nel corso della puntata del 18 aprile al momento di annunciare il ritiro da L'Isola dei Famosi. "Il mio scopo era anche quello di portare papà. Ho fatto già altri due reality e non ho mai vissuto di questo perché è un mondo che non mi piace e chi mi conosce lo sa".

Ilary Blasi ha provato a spronarlo facendo notare al fratello di Belen che non aveva portato a termine quello che si era prefissato.

"Sai quante cose non ho portato a termine delle cose che avevo detto. Questa sarà una in più ma la vita è bellissima ed ora ho solo bisogno di riallacciarla" - ha replicato l'argentino che ha aggiunto che prima di abbandonare si era tolto l'ultimo peso, che era quello di chiedere scusa. Il padre, Gustavo, ha riferito di essere d'accordo con la scelta del figlio che ha ribadito di essere sicuro della scelta che ha fatto. "Quando rientrerò vi darò una notizia bellissima" - ha aggiunto Jeremias prima di lasciare Cayo Cochinos.