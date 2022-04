"Mio fratello non ha bestemmiato e di conseguenza mancano i presupposti per l'espulsione'. Ivano Michetti dei Cugini di Campagna non ci sta e annuncia una diffida nei confronti di Mediaset dopo la squalifica del fratello, Silvano, per aver pronunciato un'espressione blasfema subito dopo essere sbarcato in Honduras. La permanenza dell'artista su L'Isola dei Famosi è durata pochissime ore. Il contestato episodio si è verificato, infatti, subito dopo il tuffo del 75enne, in gara con Nick Luciani. Appena arrivati in spiaggia Silvano ha pronunciato un'invettiva, prima di dedicare una rivisitazione di "Anima mia" a Ilary Blasi e a inscenare un balletto.

Nel giro di pochi istanti il filmato con l'esclamazione di Michetti ha fatto il giro del web e in molti hanno invocato il provvedimento disciplinare. A distanza di 24 ore la produzione del programma televisivo di Canale 5 e Mediaset hanno ufficializzato l'espulsione dell'artista con Nick Luciani che ha proseguito da solo l'avventura nel reality show condotto dalla moglie di Francesco Totti. Provvedimento che Ivano Michetti contesta in quanto sostiene che il fratello ha detto "Santo Dio è un'espressione che non può considerarsi blasfema".

Ivano Michetti contro L'Isola dei Famosi: 'La frase pronunciata non è blasfema'

Ivano Michetti ha diffidato L'Isola dei Famosi e ha chiesto che il fratello venga reintegrato nel reality show dopo la squalifica per aver bestemmiato.

Una squalifica lampo visto che il cantante dei Cugini di Campagna era approdato a Cayo Cochinos solo poche ore prima. "L'audio nel quale mio fratello pronuncia la parola incriminata è molto chiaro e la frase pronunciata non può essere considerata blasfema" - ha spiegato il leader del gruppo che negli ultimi mesi aveva fatto discutere per aver provocatoriamente polemizzato con i Maneskin per questioni legate al look dei vincitori dell'Eurofestival.

Ivano Michetti ha invitato la produzione del reality show ad annullare il provvedimento ed a reintegrare immediatamente il fratello. "Non ha imprecato contro Dio o fatto affermazioni contro la religione", ha aggiunto il 75enne.

Il leader dei Cugini di Campagna ha chiesto che il fratello venga reintegrato nel reality

Il fratello di Silvano Michetti ha spiegato di aver dato incarico ad un importante studio legale affinché l'immagine e gli interessi dei Cugini di Campagna e del fratello vengano tutelati in tutte le sedi.

"Non c'è il presupposto legale per l'espulsione", ha precisato Ivano Michetti sottolineando di aver inviato una diffida a Canale 5 e ai responsabili del programma, in quanto leader del gruppo in un momento in cui il germano è impossibilitato ad assumere iniziative personali per difendersi.

"Li ho invitati a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti ed a reintegrarlo nel programma", ha chiosato il cantante romano.

Non è da escludere che nel corso della prossima puntata de L'Isola dei Famosi si torni sulla questione. Nel frattempo l'avventura di Nick Luciani nel reality sta proseguendo in coppia con Blind.