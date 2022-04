L’avventura dei naufraghi all’Isola Dei Famosi continua tra litigate e lotta per la sopravvivenza. A poche ore da una nuova puntata del survivor game condotto da Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria, prevista per venerdì 22 aprile 2022 su Canale 5, Licia Nunez è stata accusata da Estefania di aver falsato la prova leader e aver chiesto ad Alessandro di farla vincere.

Isola, Licia accusata da Estefania e va su tutte le furie

Nel corso dell’ultimo daytime dell’Isola Dei Famosi, Licia Nunez e Nicolas Vaporidis hanno scelto con chi condividere il cibo.

Licia ha scelto di non far mangiare Estefania e Roger. A questa esclusione, la modella argentina è esplosa contro Nunez, accusandola di aver barato durante la prova leader avvenuta in puntata del 18 aprile. Estefania ha esordito con un accusa contro Licia, dicendo di aver chiesto, durante la prova, ad Alessandro di farla vincere staccando le mani, e dunque la vittoria dell’attrice sarebbe "sporca e falsa".

Sentendo queste accuse, Licia ha perso le staffe e ha sbottato dicendo: “Non è vero che ti ho chiesto di perdere per far vincere me. A me non risulta che la mia vittoria sia sporca. Io non ti ho chiesto niente, ho solo detto che mi sarebbe piaciuto vincere e basta”.

Nunez ha poi invitato la modella a non dire false parole e infangare, dunque, la sua vittoria.

A questo punto la modella argentina ha voltato le spalle per andare via, scatenando nuovamente la rabbia dell’attrice la quale ha aggiunto: “Non puoi andare via così, le persone intelligenti non abbandonano le discussione ma continuano a parlare. Non è modo di comportarsi, non si fa così”.

Licia sbotta anche contro Roger all'Isola: 'Sapete solo voltare le spalle'

Il confronto tra le due donne è andato avanti e Licia si è scagliata anche contro Roger, fidanzato della modella. Nunez ha aggiunto di non aver mai detto a nessuno di mollare, aggiungendo che Estefania avesse inventato un mucchio di bugie: secondo la naufraga, avrebbe tirato fuori questa polemica falsa, solamente perché non "scelta" per la prova ricompensa.

L’attrice ha poi tuonato anche contro Roger, dicendo che quando sono in difficoltà, tutti e due voltano le spalle, non condividendo appunto l’atteggiamento poco collaborativo dei naufraghi. Non resta dunque che attendere l'appuntamento di venerdì 22 aprile 2022, per scoprire come si evolverà la situazione tra i tre naufraghi.